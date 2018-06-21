Лукашенко высоко оценивает роль Хана в нормализации отношений Беларуси и ЕС

21 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко высоко оценивает роль еврокомиссара по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнеса Хана в нормализации отношений Беларуси и Евросоюза. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с Йоханнесом Ханом, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства поблагодарил еврокомиссара "за участие в политическом, экономическом развитии Беларуси". "Ваша роль значительна, прежде всего потому, что основные наши партнеры - Европейский союз и Россия, - сказал Президент. - В том, что у нас продолжается нормализация отношений, и, наверное, они вышли на какой-то уровень стабильности - огромная ваша заслуга".

Александр Лукашенко подчеркнул важность того, что ЕС - ближайший сосед Беларуси. "А с соседями, поскольку они от бога, надо дружить, выстраивать партнерские отношения. Так вот, мы ни в коем случае не торопились, не обещали вам того, чего мы не можем сделать. Вы присматривались к нам, мы присматривались к Европейскому союзу, - продолжил глава государства. - И в силу происходящих трансформаций и у нас, и у вас мы приняли решение, что не гоже нам смотреть друг на друга через забор и жить, косо глядя один на другого. Мы решили идти навстречу друг другу, восстанавливать дружеские, партнерские отношения".

"Мы не просились в Евросоюз, но мы хотели бы, чтобы у нас с ЕС были такие отношения, которым бы, может быть, завидовали даже члены ЕС. И если Европейский союз на это готов, мы свой путь готовы пройти", - заверил Александр Лукашенко.

Касаясь темы готовящихся к подписанию документов о партнерстве между Беларусью и ЕС, Александр Лукашенко отметил, что их основой должны быть именно торгово-экономические отношения. "Разговоры о демократии, свободе слова, политзаключенных, отмене смертной казни - это само собой разумеется, мы не снимаем это с повестки дня, мы смело и открыто об этом говорим. Но основой являются наши торгово-экономические, финансовые отношения", - уверен глава государства.

"Если мы будем видеть в отношениях с ЕС это, мы можем смелее идти и на трансформацию, реформирование нашего политического устройства. В противном случае повторим судьбу Советского Союза, когда не видели экономики, не видели людей, не понимали, чем живут люди, а начали ломать политическую систему. Поломали, разорили страну. Мы делаем определенные выводы, извлекаем уроки из этого", - добавил он.

Президент подчеркнул, что "если трансформировать, то трансформировать надо все: постепенно, планово, не забывая об экономике и жизни людей". "Это должно быть в основе", - убежден Александр Лукашенко.-0-

Лукашенко видит основой партнерства с ЕС торгово-экономические отношения "Выстраивая отношения с той или иной страной, объединением, мы с вами как опытные политики прекрасно понимаем, что лучше опережать какие-то события, лучше самим восстанавливать и устанавливать тесные и добрые отношения", - убежден глава государства.

Лукашенко: Беларусь четко придерживается договоренностей по сотрудничеству в "Восточном партнерстве" Глава государства на переговорах затронул тему участия Беларуси в "Восточном партнерстве". Он считает, что "Восточное партнерство" является хорошим примером нацеленности Беларуси на экономическое сотрудничество с Евросоюзом.