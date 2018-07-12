На "Славянском базаре" всегда царит уникальная атмосфера межнациональной дружбы - Лукашенко

12 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. На "Славянском базаре" в Витебске всегда царит уникальная атмосфера межнациональной дружбы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии торжественного открытия XXVII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", передает корреспондент БЕЛТА.
"Здесь всегда царит уникальная атмосфера межнациональной дружбы, которая существует вне государственных границ, вне политических и религиозных взглядов и убеждений. Витебский фестиваль служит самым благородным целям", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что из года в год "Славянский базар" наполняет летнюю жизнь Витебска музыкальными ритмами, превращает пейзажи города над Двиной в большую творческую мастерскую, где художники открывают для гостей фестиваля мир древних и современных традиций народного искусства.
"Прошлое и настоящее не только в культуре, но и в судьбе людей сплетаются здесь воедино, делают это событие близким для всех, кто понимает природу духовного родства, знает свои корни и почитает национальное наследие", - сказал Президент.
По словам Александра Лукашенко, не случайно история фестиваля началась тогда, когда завершилась политическая жизнь государства, десятилетиями объединявшего многие народы в одну семью.
"И там, где политики провели государственные границы, люди нашли самый простой, веками проверенный способ сохранить добрые, теперь уже соседские отношения - через культурные связи. На Витебской земле зародилась традиция, которая снова скрепила славянский мир мелодией любимых песен, звучанием удивительных голосов, поэзией и музыкой души известных всем авторов и исполнителей", - напомнил белорусский лидер.
Сохранившееся единство, доверие и взаимная поддержка народов стали настоящей опорой в становлении и развитии молодых суверенных государств, обратил внимание глава государства. Международный конкурс не только собрал вместе близких людей, но и привлек внимание талантливых артистов из других уголков земного шара.
"Представители многих стран и континентов в разные годы украшали и наполняли музыкальный марафон глубочайшим смыслом, - отметил Президент. - "Через искусство - к миру и взаимопониманию" - эта жизнеутверждающая идея, заложенная в концепцию "Славянского базара" в год его основания, и сегодня остается весьма актуальной и современной. Может быть, даже актуальнее и современнее, чем десятилетия назад".-0-
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