Назначены новые послы Беларуси в Латвии и Финляндии

18 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в дипломатическом корпусе, передает корреспондент БЕЛТА.

Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Латвии назначен Василий Маркович.

Алексей Самосуев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Финляндии и по совместительству в Дании.

Кроме того, Президент назначил Вячеслава Бриля Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Кот-д'Ивуаре по совместительству.

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