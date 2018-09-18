Назначены новые послы Беларуси в Латвии и Финляндии

18 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в дипломатическом корпусе, передает корреспондент БЕЛТА.
Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Латвии назначен Василий Маркович.
Алексей Самосуев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Финляндии и по совместительству в Дании.
Кроме того, Президент назначил Вячеслава Бриля Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Кот-д'Ивуаре по совместительству.
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