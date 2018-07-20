20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый механизм финоздоровления проблемных предприятий АПК обсуждается на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам предстоит обсудить создание действенных инструментов выхода проблемных сельхозпредприятий на эффективную работу. В конце прошлого года правительству было поручено разработать комплексный нормативный правовой акт, который позволит организациям АПК входить в специальный режим финансового оздоровления без применения судебных процедур", - заявил глава государства.

Соответствующие полномочия предполагается передать председателям райисполкомов.

Александр Лукашенко отметил, что работа по подготовке проекта указа проделана, хоть ее и слишком долго осуществляли. "Но прежде чем подписать указ, проект которого на столе, я хочу услышать от губернаторов, прежде всего, и членов правительства ответы на некоторые вопросы", - отметил глава государства.

В первую очередь Президента интересует, каковы перспективы развития сельскохозяйственных предприятий, поддержка которых осуществляется в рамках уже принятых решений. "Мы уже столько принимаем решений по оздоровлению, что, казалось бы, все они должны быть прибыльными. Но чего-то не хватало - вот еще один нормативный правовой акт. Снизилось ли количество неплатежеспособных субъектов хозяйствования после принятия мер ранее?" - поставил вопрос Президент.

"Во-вторых, все ли, о чем мы с вами договаривались, реализовано в проекте указа? Мы должны принимать наши решения таким образом, чтобы они были заземлены. Они должны смотреть в перспективу, но не должны быть оторваны от существующей реальности. Позволят ли они в полной мере использовать производственный потенциал проблемных организаций и вывести их на стабильную работу?" - продолжил белорусский лидер.

Глава государства также поинтересовался, как губернаторы на местах видят реализацию предлагаемых мер, нет ли возражений у председателей райисполкомов по поводу наделения их новыми полномочиями.

"Если есть проблемы, то нужны продуманные, конкретные предложения по их решению", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко добавил, что на совещании будут обсуждены и другие вопросы в сфере сельского хозяйства, в том числе ситуация с заготовкой кормов и уборкой урожая.

В настоящее время работа по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций проводится в рамках реализации указа от 4 июля 2016 года №253 "О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций". Указ распространяет свое действие на сельскохозяйственные организации, неплатежеспособность которых на 1 июля 2016 года приобретала или имела устойчивый характер. В процедуру досудебного оздоровления постановлением правительства определены 323 сельскохозяйственные организации (всего в Беларуси работают около 1,3 тыс. сельхозорганизаций). В настоящее время процедуру досудебного оздоровления проходят 283 организации (40 сельскохозяйственных организаций не осуществляют свою деятельность в связи с присоединением, продажей или безвозмездной передачей). В 283 организациях продолжается работа по реализации разработанных бизнес-планов, привлечению инвесторов, реструктуризации финансовых обязательств.

Разработанный новый комплексный нормативный правовой акт призван способствовать созданию для сельхозорганизаций на системной основе специального режима финансового оздоровления без применения судебных процедур. При этом соответствующими полномочиями предлагается наделить председателей райисполкомов.

Нормы проекта указа распространяются на сельскохозяйственные организации, неплатежеспособность которых приобретает или имеет устойчивый характер, в том числе на организации, финансовое оздоровление которых осуществляется в рамках указа №253, за исключением организаций, находящихся в процедуре ликвидационного производства.-0-