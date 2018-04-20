Орденом Матери награждены 50 жительниц разных областей Беларуси

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 50 жительниц Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областей. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в
В числе награжденных воспитатель яслей-сада №30 Новополоцка Оксана Вартанова, работница средней школы №1 Ельска Анна Барановская, начальник отделения связи Дубровня Лидского районного узла почтовой связи Ирина Щербова и бухгалтер торгово-заготовительного унитарного предприятия "Любанский коопторг" Ольга Ковшова.-0-
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