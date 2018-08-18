От "разноса" правительству до выборов и международной политики - Лукашенко ответил на критику в СМИ и интернете (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

18 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время кадровых назначений в правительство ответил на критические замечания в СМИ и интернете, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я обещал отреагировать на некоторые замечания нашего общества в СМИ, интернете. Беру негатив. Я уже говорил, что 90% населения абсолютно адекватно поддерживают эти решения. Но я беру негатив, который там прозвучал. Особенно в интернете, знаю, кто это пишет. Конечно, это те, которые, может быть, за этого Президента и не голосовали. Но тем не менее это часть нашего общества. Это граждане Беларуси. И не граждане, особенно россияне и украинцы. Поэтому я отследил вместе с пресс-службой всю эту информацию. И кратко хочу ответить", - сказал Президент.

О "разносе" правительству

"Некоторые говорят, вот, Президент устроил разнос. Некая показательная порка, кадровые чистки. Никакой разнос, никакие чистки Президенту невыгодны. Потому что правительство формирует Президент. Да, он консультируется, изучает эти кандидатуры с общественными организациями… Но указ подписывает Президент по назначению членов правительства. И что, вы хотите сказать, что я назначил этих членов правительства для того, чтобы разнос устроить? Это значит самому себе. Поэтому Президенту ну никак не выгодно иметь такое правительство, которому надо устраивать разнос", - заявил белорусский лидер.

"Но если правительство, назначенное Президентом, не то что не проводит тот курс, который обозначен, который народом выстрадан и поддержан этим правительством публично, да еще не выполняет решения Президента…. Какая должна быть моя реакция? Я что, должен со стороны смотреть?" - поставил вопрос глава государства.

"У нас есть примеры недалеко, когда все смотрят со стороны и ничего не предпринимают. И вы знаете, какая реакция народа", - добавил Александр Лукашенко.

О "популизме"

Александр Лукашенко отметил, что некоторые намекают на выборы и говорят о том, что принятые решения - это популизм. "Я когда прочитал, сам подумал, а когда у нас выборы президентские… Оказывается, у нас в 2020-м году только срок. Это еще полсрока. Какой популизм под выборы? Это кому-то хочется, чтобы выборы были завтра или послезавтра. Но я уже на этот вопрос отвечал. Выборы президентские мы проведем строго по конституции нашей страны. У нас нет никакой необходимости сегодня или завтра проводить президентские выборы и под это развивать какой-то популизм. Глупость несусветная!" - подчеркнул Президент.

О "приговоре системе"

"Некоторые глубже смотрят: "Это - приговор системе". Тот есть система власти, политика внутри страны не та, система плохая", - рассказал Президент о некоторых комментариях людей.

"Это кому-то хочется, чтобы был такой приговор системе. Или, как некоторые говорят: "Система пошатнулась". Так вот эти решения как раз и приняты, чтобы система не пошатнулась", - заявил белорусский лидер.

По его словам, другой системы в Беларуси нет, и никто не предложил другой системы и власти, и развития Беларуси взамен той, которая существует. "Одна болтовня", - обратил внимание глава государства.

"И потом, я уже тоже обращал внимание. Ведь, если я принимаю какие-то решения, даю указания, это не экспромт. Это выстраданные решения вместе с правительством, с вами", - сказал Президент.

"Альтернативы никто не предложил", - констатировал белорусский лидер.

Александр Лукашенко также отметил, что некоторые говорят о необходимости привлекать на госдолжности управленцев из сферы бизнеса. "Не важно, откуда. Главное, чтобы он был профессионалом, опытным человеком. И если ты идешь в правительство, ты хотя бы представлять должен систему этого правительства", - считает Президент.

Звучат также предложения объявить открытый конкурс на должности в правительстве. "Мы насмотрелись в странах Восточной Европы, в России их проводили, в Украине, мы насмотрелись на эти конкурсы. И что?" - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что нужны опытные люди, умеющие что-то делать.

О назначении "близких к себе"

"Некоторые говорят, что Лукашенко сейчас назначит "близких к себе". Слушайте, я до президентства Сергея Николаевича (Румаса) вообще не знал. Знал его отца. Молодец, крепкий был человек. И внимательно к нему (Сергею Румасу) присматривался, несколько раз ему говорил свое мнение о его отце. Турчина я в основном узнал, когда поручил развивать IT-сферу. И многих других… И пусть Кухарев не думает, что он просто так переместился в Комитет госконтроля, а потом вернулся обратно. Да нет, это моя практика проверять людей в разных ипостасях. И то, что он побыл в Комитете госконтроля, то, что он увидел через призму КГК развитие нашей экономики, все недостатки увидел - это благо, опыт. Что Петришенко вместе с Сергеем Николаевичем занимались формированием ЕАЭС, хорошо знают главного нашего экономического и политического партнера - Россию - это тоже очень важно. Им придется заниматься этими вопросами", - рассказал Президент о том, по каким критериям осуществлялся подбор кандидатур.

Аналогично и в отношении Романа Головченко, который ранее работал в военно-промышленном комплексе, а затем на дипломатических должностях.

"Поэтому нет здесь случайных людей! Какой тут еще конкурс может быть? Что, таких как Петришенко и Головченко, куча, под триста человек, чтобы между ними конкурс проводить? Это выращенное новое поколение руководителей. И дай бог, чтобы мы не ошиблись, и вы были преданными и надежными людьми, чтобы не случилось, как у нас в системе здравоохранения: коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет. И притом благо свое обеспечивали за счет роста цен на лекарство и технику, которую мы закупали в больницы. Это значит, залезли в карман людей. Это высшая степень коррупции!" - заявил глава государства.

"Никакой близости, никакой любви у меня к моим подчиненным никогда не было. Да, я уважаю людей, которые отдают себя полностью делу. Которые выполняют, может, даже и не свойственные для них функции. Потому что они любят свою страну и народ. Вот если вы все будете хотя бы так, как я, любить нашу Беларусь и наш народ, у нас с вами получится работа", - резюмировал Президент.

О "желании показать или показаться Путину"

"Некоторые, особенно россияне, "плявузгают", иначе не скажешь: "Лукашенко хочет что-то показать или показаться Путину". Слушайте, мы друг друга знаем, наверное, больше 20 лет. Мне что показывать надо Путину? Он меня знает, как в народе говорят, как облупленного. И я его так же знаю. Что нам друг другу еще показывать? Я в Кремль отчитываться не езжу. Мы договорились о наших взаимоотношениях. У нас самые продвинутые отношения - в союзе Беларуси и России. Мы заключили массу, больше сотни нормативно-правовых актов, у нас создана определенная база. Мы устно можем принимать решения и реализовывать их. У нас очень добрые и близкие отношения", - сказал Президент.

"Но что мы хотим от России? Если Россия подписала с Беларусью договор, соглашение, мы требуем, чтобы это безукоризненно выполнялось. И я открыто говорю, что мы никогда не станем вассалами ни одной страны. Не надо от нас требовать, как некоторые начинают уже на злобу дня писать: "Надо быстрее Лукашенко вступить в состав России и Беларусь туда скинуть".

"Это будут последние дни политика в Беларуси, который примет такое решение. И зачем это в современном мире? Мы можем существовать в союзе с Россией и решать наши общие задачи без всяких проблем. Это самая близкая нам страна. Мы один народ фактически. Мы от одного корня, - белорусы, россияне и украинцы", - заявил Александр Лукашенко.

"Мы не хотим повторения того, что происходит в Украине с Россией - конфликт этот. Нам это не надо. И России это не нужно. Потому что у нее единственное окно в 1 тыс. км с востока на запад - это Беларусь. Россия нуждается в стабильной Беларуси", - отметил Президент.

Глава государства отметил, что Россия боится потерять Беларусь, некоторые говорят, что республика развернулась на Запад. "Да никуда мы не разворачивались и разворачиваться не собираемся. Наша судьба определена господом быть здесь - в центре Европы. Вот этим прочным крепким мостом между Востоком и Западом", - подчеркнул он.

Президент заявил, что у Беларуси блестящие отношения не только с Россией, но и, например, с КНР. "Запад - это наш сосед. Соседей не выбирают. И мы должны с ними выстраивать добрые отношения. Там технологии. Там есть свободные инвестиции, что они и осуществляют в Беларуси. То же самое - КНР. Сейчас с мощной Индией выстраиваем отношения, они инвестируют сюда", - продолжил белорусский лидер.

"И потом, если некоторые россияне нас все время упрекают, что мы с Западом разговариваем, так, я думаю, надо на себя посмотреть. Наверное, больше, чем Россия, никто не стремится на Запад или наладить отношения с Западом и с Америкой. Так в чем вы нас упрекаете?" - поставил вопрос глава государства.

"Поэтому быть белорусско-российским отношениям на самом высоком уровне", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Мы никогда не будем разрушать ни одно интеграционное объединение. Извините за нескромность, я являлся инициатором многих этих интеграционных объединений, еще начиная со времен Ельцина, и отказываться от этого я не намерен. Но если нас пинают ногами, мы вынуждены отвечать", - добавил Президент.

О предложениях "всех сажать, а не увольнять"

"Некоторые наши граждане слишком радикальны. И советуют Президенту: "Сажать всех надо, а не увольнять". Виновные сядут. Но в стране должен быть закон, и все должно быть по закону. И их немало уже посадили - тех, кто нарушает этот закон. И этот закон для всех одинаков: и для чиновников, и для рабочих, и для крестьян, для специалистов, учителей и врачей…. Все будет по закону", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко напомнил, что коррупция недопустима. "И вас хочу об этом предупредить особо. Потому что завтра вокруг вас начнут виться бизнесмены и прочие, которые хотят легкой жизни. Вы со всеми встречайтесь, разговаривайте, ходите с ними в баню, если хотите. Можете с ними даже сто грамм выпить. Но помните, что вы - люди государственные. Моральный ваш облик и поведение на глазах у людей. У меня нет привычки ходить за чиновником, и даже членом правительства, смотреть, куда он пошел. Ходите, куда хотите. Это ваше право. Вы должны видеть, чем живет общество, и вы живете в этом обществе. Но помните: на любое нарушение, особенно взятки, коррупционные и другие проявления, будет мгновенно реакция с моей стороны, как бы мне больно это ни было", - предупредил глава государства.

"Но поверьте, мне больнее, чем кому-либо. Потому что вы - мои "дети". Мне что, приятно было этих людей (из предыдущего руководства правительства. - Прим. БЕЛТА) уволить? Допустим, Семашко столько проработал. И тот же Кобяков - и там, и там… И Василий Иванович Жарко. Но если провалы в работе... Если у Василия Ивановича Жарко коррупционеры кругом… И я трижды предупреждал: посмотри, разберись… А там - обвал.. Как я могу работать с таким человеком?" - сказал белорусский лидер.

О "наведении марафета"

"Некоторые переживают, что к моему приезду, визиту в тот или иной регион Беларуси марафет наводят. Кто дороги меняет, кто еще что-то… Я скажу тоже по-народному: а как вы думали? Если к Кочановой или Сергею Румасу приходит гость, они что, в доме не убирают? А тут же Президент приехал. Он, может, один раз в пятилетку или в два-три года к тебе приедет. И ты что, порядок не наведешь? Ну, это вообще вопиющее было бы неуважение к Президенту", - сказал глава государства.

"Ну и потом, то, что будет сделано, оно же там останется. Я же с собой это не заберу", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По его словам, неприемлемо только одно: если наводят лоск с той стороны, откуда подъедет Президент. "Но вы знаете мою практику. Никогда такого не было, чтобы я подошел со стороны этого лоска и не зашел с обратной стороны. Поэтому я все вижу", - сказал белорусский лидер.

"Но люди должны понимать, что благосостояние, чистота и порядок в городе, на селе, в деревне зависят не только от чиновников, но и от самих этих людей, - добавил глава государства. - Поэтому если кто-то к приезду Президента сделает доброе дело, я буду только благодарен. Но это должно быть планово, люди должны видеть пользу от этого, это не должно быть показушным. Никаких потемкинских деревень в Беларуси нет и никогда не будет".-0-