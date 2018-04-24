Отношения Беларуси с Китаем достигли опережающего развития - Лукашенко

24 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Отношения Беларуси с Китаем достигли опережающего развития. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.
"В последнее время отношения с КНР достигли опережающего развития. С 2016 года установлен уровень отношений доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Наши связи динамично расширяются и по количеству, и по качеству", - отметил глава государства.
Александр Лукашенко обратил внимание, что Беларусь является активным и равноправным участником инициативы китайского лидера Си Цзиньпина "Один пояс и один путь". "Это новая модель межгосударственного взаимодействия, построенная на принципах поддержки и совместного развития", - сказал он.
Президент рассказал, что недавно в ходе встречи с министром обороны Китая поблагодарил китайскую сторону за нынешний уровень сотрудничества и призвал к его дальнейшему углублению. "Министр обороны со мной согласился, с моими подходами. Мы будем активизировать наши отношения на восточном векторе - и с нашей Россией, и с КНР. Это наша сильнейшая поддержка, это - благо", - заявил глава государства.-0-
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