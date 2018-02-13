Президент: необходимо продолжить работу по устранению громоздких разрешительных процедур для бизнеса

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко видит необходимость продолжить работу по устранению громоздких разрешительных процедур для бизнеса. Об этом глава государства заявил сегодня на заседании Совета безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко обратил внимание, что в государстве намечен и реализуется комплекс правовых мер по поддержке бизнеса, в том числе по снижению мер ответственности, оставшихся в Уголовном кодексе еще с прошлого века, а также устранению устаревших и никому не нужных громоздких разрешительных процедур. "Эту работу, Александр Владимирович (Конюк. - Прим.БЕЛТА), вам надо последовательно и системно продолжать", - убежден Президент.

Глава государства отдельно поинтересовался тем, как прокуратура выполняет его поручение о взыскании просроченной дебиторской задолженности белорусским субъектам хозяйствования из-за рубежа. "Госсекретаря, главу Администрации, правительство ориентирую - не нужны общие рассуждения, в плане заседаний, совместных заседаний, поездок в Россию. Мне нужны конкретные данные - что сделано в этом направлении и какие конкретные результаты", - сказал Александр Лукашенко.-0-

Лукашенко отмечает заслуги правоохранителей, но не считает обстановку в целом благоприятной "Второй важнейший вопрос в повестке заседания - обеспечение правопорядка и защиты граждан. Это все то, во имя чего мы живем и во имя чего существует вся наша власть", - отметил Президент.

Лукашенко: впервые с середины прошлого века мир находится в шаге от глобального противостояния "Нас очень беспокоят спекуляции некоторых стран на тему ядерного оружия, милитаризация Восточно-Европейского региона, а также беспрецедентное наращивание военного потенциала наших стран-соседей. Это касается как увеличения численности их вооруженных сил, так и расходов на оборону", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Лукашенко не видит альтернативы минской площадке для урегулирования конфликта в Украине "Полагаю, что, несмотря на различные и достаточно неожиданные заявления (для общественности, может быть, неожиданные, а для меня это вполне ожидаемые заявления), реальной альтернативы этой переговорной площадке на сегодняшний день не существует", - сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко требует внимательно соотносить необходимое и возможное при финансировании Вооруженных Сил "За последние несколько лет была проделана существенная работа по поддержанию белорусских соединений и воинских частей в боеготовом состоянии", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Лукашенко недоволен работой с личным составом в белорусской армии "Министра обороны прошу проинформировать Совет безопасности, какие меры предпринимаются для наведения порядка в армии, повышения мотивации и улучшения условий службы. Из рук вон плохо, что в Министерстве обороны оказались упущены вопросы работы с личным составом", - подчеркнул Александр Лукашенко.