Президент поручил правительству и КГК определить правила прямых поставок отечественных товаров

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию поручил правительству и Комитету государственного контроля радикально определить правила прямых поставок отечественных товаров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Правительство и Комитет государственного контроля должны радикально определить правила игры в вопросах прямых поставок товаров, особенно тех, которые производятся в Беларуси, - потребовал глава государства. - Я близок к тому, что вообще посредничество запретить. Но мне говорят, рухнет где-то производство. И дать право или обязать министра - пусть он подписывает документы о поставках через посредников. Тогда он будет за это отвечать".

В случаях, где это сложно реализуемо, необходимо задействовать биржу. "Напрягите биржевиков так, чтобы вдвойне отработали зарплату, которую там получают. Как себе лично найти и купить самый дешевый товар - это не проблема, а для государственного предприятия - сразу нужен посредник. Наведите порядок, и появится резерв для выполнения моего требования снизить затраты на 25%", - подчеркнул Президент. Он также поручил председателю Комитета госконтроля совместно с правоохранительными органами пристально изучить работу этой структуры.

По словам Александра Лукашенко, посреднические структуры - проблема, требующая оперативного решения. Они есть в любой экономике, и обычно их роль заключается в том, чтобы доставить товар дешевле и быстрее. Но там, где доля государственного сектора высока, они приносят больше вреда, чем пользы.

"Да и не только государственный сектор. Какие могут быть государственные, частные, если у нас посредники, прокладки между белорусскими предприятиями-производителями здесь, под Минском, и потребителями здесь, под Минском, - это посреднические структуры. И очень больно и обидно, что там иногда сидят сыновья начальников - больших и маленьких. Не делайте этого. А лучше разберитесь с этими посредниками. Это вопрос для меня очень важный. Они же любыми правдами (эти прослойки) и неправдами, взятками сбывают на предприятия свои товары и часто по завышенной цене. Посредники "съедают" до 3% ВВП", - отметил белорусский лидер.-0-