"Съедал 10-12 порций" - Лукашенко рассказал, как в детстве тратил карманные деньги на мороженое

4 ноября, Оршанский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как в детстве тратил карманные деньги на мороженое. За этим лакомством он ездил за несколько километров на велосипеде в поселок Болбасово (Оршанский район), с благоустройством которого глава государства сегодня ознакомился, передает корреспондент БЕЛТА.
"Это мое детство. Я сюда из Александрии километров восемь-десять ездил. Когда мать получала скудную зарплату, давала мне 5 рублей за то, что я помогал доить коров. Я приезжал сюда, съедал 10-12 порций мороженого", - рассказал Президент.
"Прямоугольнички. Сейчас тоже выпускают. Я съедал 10 или 12 порций сразу и ехал домой. На этом месте сейчас стоит остановка, а тогда был какой-то ларечек. И там всегда продавалось мороженое", - поделился воспоминаниями Александр Лукашенко.-0-
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