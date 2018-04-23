Стали известны особенности предстоящего Послания Президента Беларуси народу и парламенту

23 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Планируется, что предстоящее Послание Президента Беларуси Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию будет иметь определенные отличительные особенности. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

"Это будет своего рода квинтэссенция и актуализация задач и тем, которые в течение прошедшего года обсуждались во время масштабных и знаковых мероприятий с участием Президента. Многое уже претворяется в жизнь, идет практическая реализация. Сейчас главное - очертить круг глобальных задач на перспективу с учетом уже принятых решений и конкретных поручений", - сказала она.

Наталья Эйсмонт привела в качестве примеров обсуждавшиеся на уровне главы государства вопросы в сфере сельского хозяйства, ЖКХ, ценообразования, работы реального сектора экономики, продвижения экспорта, спорта, социальной и молодежной политики, а также уже принятые решения в части либерализации условий для ведения бизнеса и поощрения деловой инициативы граждан, развития цифровой экономики, науки и образования. "Мероприятий, действительно, проведено множество. Только с начала года и только во время публичных мероприятий экономической тематики коснулись около полусотни раз. И главное - по каждой из тем разговор состоялся предельно конкретный и результативный", - отметила пресс-секретарь.

Что касается тематического наполнения Послания, оно будет включать все актуальные вопросы, которые касаются жизни белорусского общества в целом и каждого гражданина в отдельности.

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 апреля обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Выступление главы государства будет транслироваться в прямом эфире по телеканалам "Беларусь 1", "Беларусь 24" и Первому национальному каналу Белорусского радио. Трансляция начнется в 10.30. Телеверсия Послания будет показана в вечернем эфире белорусских телеканалов.-0-