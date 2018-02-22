Что ждет белорусскую глубинку?

Крупнейший в Беларуси ритейлер – ООО "Евроторг", в структуру которого входят магазины "Евроопт" и "Брусничка", а также интернет-гипермаркеты "Е-доставка" и "ГиперМолл", подведет итоги 2017 года и расскажет о планах компании по дальнейшему развитию. В частности, в 2018 году, объявленном в нашей стране Годом малой родины, "Евроторг" планирует существенно расширить свое присутствие в белорусской глубинке.
Что изменится на селе с приходом крупнейшей торговой сети? Как будет дальше развиваться направление интернет-торговли? Какие интересные акции готовит для своих покупателей белорусский ритейлер? На эти и другие вопросы ответил генеральный директор ООО "Евроторг" Андрей Владимирович Зубков.
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