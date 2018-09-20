Афиша выходного дня: праздники Азербайджана и Индии, День без автомобиля и театральные фестивали

В очередные осенние выходные "Афиша выходного дня" предлагает научиться национальным танцам на фестивалях азербайджанской и индийской культур, покататься на велосипеде в День без автомобиля, зарядиться положительными эмоциями на "Дне смайлика", посмотреть спектакли "Тэатральнага куфара, БДУ-2018" и "ТЕАРТа", а также увидеть раритетные издания Библии на выставке в Национальной библиотеке.

Для кинолюбителей подготовлена отдельная программа: обсуждение фильма в белорусской озвучке с лауреатом Нобелевской премии, просмотр мультфильма белорусского производства "Приключения Нестерки" и церемония закрытия фестиваля короткометражек Kinosmena.

Регионы предлагают познакомиться с породистыми собаками на выставке в Ратомке, побывать на фестивале "Тутэйшая гаспадарка" в Колодищах, отпраздновать 90-летие авиации Беларуси в Могилеве, провести семейные выходные в Гродно, насладиться традициями и колоритом Полесского края на фестивале "Кліч Палесся", принять участие в "Драник-шоу" в Вилейке, увидеть доисторических насекомых в Гомеле и посетить фестиваль "Креативный возраст".

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес: afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 22 сентября

Утром зарядимся позитивом на "Дне смайлика" в парке Горького

Фестиваль позитива и здорового образа жизни соберет свыше 400 представителей спортивных направлений и различных молодежных субкультур, организаций и движений. Будут звучать известные мелодии из сериалов "Универ", "Новая общага", песни молодого исполнителя Дмитрия Каминского, молодежные композиции.

Перед зрителями вступят белорусские воркаутеры, команды КВН. Откроется интерактивная площадка дополненной реальности. Предусмотрены дегустации напитков, катание на гироскутерах, бросание красками Холи, флешмобы, мастер-класс от белорусской финалистки программы "Танцы на ТНТ" Юлии Косьминой.

Фото bingapis.com

Одним из центральных событий станет квест по локациям с вручением призов. Подростки испытают себя на выносливость, запечатлеют свой образ в фотозоне, узнают о способах управления эмоциями, значении жестов.

Вход свободный.

Место: Центральный детский парк им. М. Горького, ул. Фрунзе, 2.

Время: с 10.00 до 15.30.

Днем побываем на фестивале азербайджанской культуры "Бакинский бульвар"

На празднике "Бакинский бульвар" 22 сентября жители и гости столицы познакомятся с яркой и колоритной национальной культурой Азербайджана, научатся танцевать народные танцы и даже играть в нарды.

Гостей ожидают обучение народным танцам и игре в нарды, увлекательные мастер-классы и насыщенная концертная программа. Для посетителей подготовили акцию: первые 100 человек, пришедшие на фестиваль, смогут отведать порцию плова бесплатно. В этот день организаторы предложат попробовать и другие блюда национальной азербайджанской кухни, например, барашка на вертеле, традиционные сладости и гранатовое вино.

Также в программе конкурсы и соревнования, тематические викторины с розыгрышами призов, главный из которых - бесплатная путевка на двоих в сказочный Баку. Подготовлена концертная программа с участием звезд азербайджанской и белорусской эстрады, среди которых Самир Джафаров, Лала Мамедова, Джахангир Курбанов, Гюнеш Абасова, Руслан Асланов, Хелена Мерааи и другие.

Каждый сможет показать себя в массовой лезгинке, сделать роспись хной, поучаствовать в тематическом квесте. Для самых юных гостей фестиваля будут организованы развлекательные зоны с художественным арт-баром, прыжками на батутах, контактным зоопарком, аквагримом и мыльными пузырями. Завершится праздник ярким огненным шоу.

Вход свободный.

Место: площадь Свободы, Верхний город.

Время: с 13.00 до 23.00.

В День без автомобиля отправимся на Парад светящихся велосипедов

Ежегодно 22 сентября во многих странах мира проводится Всемирный день без автомобиля. Улица Ленина уже традиционно станет пешеходной. Участок от проспекта Независимости до улицы Кирова закроют для движения с 6.00 до 24.00. С 14.00 здесь пройдет большой городской праздник.

Гостей ожидают игры, конкурсы, концерт, экологические мастер-классы. Будет работать детская зона, фудкорт, аниматоры. Состоится презентация электровелосипедов, электросамокатов, электроскутеров, велосипедов.

Фото из архива

Ботанический сад представит выставку деревьев и цветов, Минское городское управление МЧС - автомобиль-перевертыш. Перед зрителями выступят коллектив эстрадной песни "Сябрынка", Tempo Bay, Нагуаль, Rostany, театр "ИнЖест". Также можно будет увидеть экстрим-выступления велосипедистов, шоу-конкурс светящихся велосипедов и живые скульптуры.

В рамках мероприятия пройдет конкурс на самый яркий велосипед и выставка "Велосипедист и стиль". Гостям продемонстрируют альтернативные автомобилям средства передвижения, организуют бесплатное обслуживание велосипедов.

Вечером гостей приглашают на ночную велопрогулку к Национальной библиотеке. По проспекту Независимости проедут любители велодвижения, украсившие свой транспорт светящимися элементами. Стартует необычная колонна в 21.00 от улицы Ленина, финиширует у Национальной библиотеки. К велопробегу приглашают присоединиться и обладателей роликов, моноколес, скейтбордов, самокатов, гироскутеров, сигвеев. Двигаться участники парада будут в спокойном темпе - со скоростью 15-18 км/ч.

Вход свободный.

Место: участок ул. Ленина от пр. Независимости до ул. Кирова.

Время: с 14.00.

Вечером сходим на "Тэатральны куфар, БДУ-2018"

Юбилейный, 15-й, сезон фестиваля "Тэатральны куфар, БДУ-2018" открылся 17 сентября в Белорусском государственном университете. Фестиваль проводится в БГУ с 2004 года под эгидой Международной ассоциации университетских театров. За свою историю он собрал более 150 театров из 65 стран. Основные театральные действия юбилейного сезона развернутся с 20 по 27 сентября на сценах Минска.

Обширная программа "Тэатральнага куфара, БДУ-2018" включает 22 спектакля, в которых задействованы более 250 артистов из 12 стран: Беларуси, Великобритании, Грузии, Израиля, Ирана, Латвии, Литвы, Польши, России, Сербии, Узбекистана, Хорватии.

Фото из архива

Будет организована специальная программа для детей. Шесть театрализованных постановок подготовили юные артисты в возрасте от 6 до 16 лет. Они выступят на сцене Национального центра художественного творчества детей и молодежи и филологического факультета БГУ. Всего будет представлено шесть детских театров из Беларуси, Великобритании, Латвии и России.

В субботу, 22 сентября, можно посмотреть спектакль "Укрощение строптивой". Он пройдет в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи, начало в 14.00. Эта пьеса не сходит с театральных подмостков уже 400 лет. Неукротимая Катарина красива, умна, горда и своенравна. Обуздать такую натуру невозможно - только завоевать. А это под силу только настоящему мужчине. Чем окончится поединок двух незаурядных, сильных личностей? Непримиримой враждой или страстной, пылающей любовью?

А 22 сентября в 18.00 в Лицее БГУ можно посмотреть спектакль "Из глубины воззвав к тебе". Это пластический спектакль о молодых людях с инвалидностью, которые, вступая во взрослую жизнь, ищут точки соприкосновения с другими людьми и с миром вообще. В центре спектакля - Валера, молодой человек в инвалидной коляске. Драматургия основана на реальных событиях. Каждый встреченный человек помогает главному герою сделать новый шаг, новое открытие. Но и сам Валера способен помочь другим.

Вход платный.

Место: Национальный центр художественного творчества детей и молодежи (ул. Кирова, 16) и Лицей БГУ (ул. Ульяновская, 8).

Время: начало в 14.00 и 18.00.

Послушаем лекцию лауреата Нобелевской премии и посмотрим фильм "Книга Илая" в белорусской озвучке

Кеннет Брокман в составе команды МАГАТЭ получил Нобелевскую премию мира в 2005 году как директор по безопасности ядерных установок этой организации. Премия была вручена за усилия по предотвращению использования ядерной энергии в военных целях и по обеспечению ее применения в мирных целях в максимально безопасных условиях, что являлось непосредственной сферой деятельности господина Брокмана.

Этой же теме будет посвящена и его лекция: ученый будет рассказывать про опасность ядерного оружия и про те усилия, которые предпринимаются, чтобы ядерный апокалипсис на Земле стал невозможен, а также про использование ядерных технологий в мирных целях. Кроме того, Кеннет поделится своими размышлениями про фильм "Книга Илая", который ждет зрителей после лекции. Фильм будет показан в белорусской озвучке.

В нем представлена картина мира, пережившего атомную войну. Окружающее пространство превратилось в сожженную солнцем пустыню, люди ведут примитивное существование и борьбу не на жизнь, а на смерть за вещи, которые раньше считались мусором. Но главный герой Илай не только помнит время до войны, но и владеет книгой, которая обладает силой исправить ситуацию. Однако эту силу жаждут получить и другие, и они не остановятся ни перед чем, чтобы завладеть ей.

Вход платный.

Место: velcom cinema Silver Screen в ТЦ Дана Молл, пр-т Независимости, 114.

Время: начало в 17.00.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 сентября

Утром пойдем на международную выставку "Беларусь и Библия"

Раритеты, возраст которых достигает 5 тыс. лет, впервые представит уникальная международная выставка "Беларусь и Библия", которая пройдет с 20 сентября по 21 октября в музее книги в Национальной библиотеке Беларуси.

В экспозиции можно будет увидеть издания Библии разных конфессий на разных языках мира - памятники мирового значения, многие из которых никогда ранее не демонстрировались в странах Центральной и Восточной Европы.

Будет представлено около 200 уникальных рукописных и старопечатных раритетов книжной культуры, отражающих историю создания, распространения и сохранения Библии. Часть экспонатов представлена из государственных и частных коллекций США, Великобритании, Израиля.

Фото из архива

Достижения отечественной книжно-письменной культуры будут показаны как неотъемлемая часть общемирового духовного наследия. Из фондов Национальной библиотеки Беларуси будут представлены рукописные Торы, Евангелия, Апостолы XVІ-XXІ вв., издания белорусского первопечатника Франциска Скорины и его последователей, переводы библейских текстов на белорусский и европейские языки, а также примеры художественного оформления Священного Писания лучшими мастерами XVІ-XXІ вв.

На выставке будут работать интерактивные площадки - рукописная мастерская и типография, а также проходить тематические лекции, экскурсии, мастер-классы, музейные занятия, презентации и концерты.

Вход платный.

Место: Национальная библиотека Беларуси, пр-т Независимости, 116.

Время: с 10.00 до 18.00 (по будням с 10.00 до 20.00).

Днем познакомимся с индийской культурой

Исторический центр Минска 23 сентября окунется в атмосферу загадочной и чарующей Индии. Горожане увидят национальные танцы, попробуют блюда вегетарианской кухни, смогут сделать мехенди (роспись по телу хной).

Коллектив под руководством Мукундана Терувата представит гостям каларипаятту - традицию древнего индийского боевого искусства, а знаменитая индийская сказительница из Великобритании доктор Сима Ананд расскажет истории из индийской мифологии и литературы. На детской площадке можно будет послушать индийские сказки, посмотреть мультфильмы и раскрасить коллажи.

Также будут организованы показ индийской моды, мастер-классы по йоге и медитации, лекции и демонстрации методик аюрведы, уроки индийской кухни, роспись мехенди. Гости смогут принять участие в спортивных играх, посетить палатки с индийской и вегетарианской кухней, приобрести чай, специи, косметику и сувениры.

Вход свободный.

Место: площадь Свободы, Верхний город.

Время: с 13.00 до 17.00.

Посмотрим мультфильм "Приключения Нестерки"

Проект "Беларусьфильм-95", посвященный 95-летию киностудии, стартовал 19 сентября в минском кинотеатре "Пионер". Зрителям предложат посмотреть игровое, анимационное и неигровое кино белорусского производства. Фильмы игрового формата будут показывать каждую третью среду, анимационные ленты - каждое воскресенье, документальные картины - дважды в месяц, во вторую и четвертую среду.

23 сентября минчане увидят мультфильм "Приключения Нестерки".

Из золотой коллекции киностудии представят художественные фильмы "Альпийская баллада" и "Иди и смотри". О них расскажут сами участники творческой группы. Как ранее отмечал генеральный директор "Беларусьфильма" Владимир Карачевский, программа показов расписана до декабря 2019 года.

Вход платный.

Место: кинотеатр "Пионер", ул. Энгельса, 20.

Время: начало в 15.00.

Посетим церемонию закрытия фестиваля короткометражных фильмов Kinosmena

В кинотеатре Silver Screen 23 сентября состоится церемония закрытия Международного фестиваля короткометражных фильмов Kinosmena.

Зрителям повторно покажут конкурсные работы белорусских и зарубежных кинематографистов, отобранных членами жюри. Гран-при фестиваля получит фильм, который выберут зрители путем открытого голосования после просмотра. Также предусматривается внеконкурсная программа из фильмов, не вошедших в основной конкурс, но представляющих интерес для зрителей.

Фото организаторов

Попасть в число зрителей можно по предварительной регистрации. Информация об этом размещена на официальном сайте форума. Вход платный.

Минский международный фестиваль короткометражных фильмов Kinosmena - ежегодное культурное событие - проходит под патронатом Белорусского союза кинематографистов и одобрен Министерством культуры Беларуси.

Место: velcom cinema Silver в ТЦ Дана Молл, пр-т Независимости, 114.

Время: с 15.00 до 23.30.

Вечером сходим на спектакли VIII Международного форума театрального искусства "ТЕАРТ"

С 20 сентября в Минске стартовал VIII Международный форум театрального искусства "ТЕАРТ". Слоган этого года - "Разгерметизация".

В это воскресенье в 14.00 и 19.00 можно внезапно вернуться в "Июль" благодаря Могилевскому областному драматическому театру. Спектакль драматурга Ивана Вырыпаева называют сильнейшим театральным текстом, написанным на русском языке в последние годы. "Июль" обладает мистической красотой и особой музыкальностью, одновременно пугает и завораживает, шокирует и заставляет задуматься.

А в 17.00 у минчан есть уникальная возможность увидеть моноспектакль Ивана Кирчука "Дорожка моя". Спектакль Брестского академического театра драмы отражает жизненный путь человека, от рождения до смерти. Для постановки в течение десяти лет собирались материалы, а сам спектакль готовился не менее года. В программе можно услышать более сорока народных песен, фрагменты стародавних заклинаний. Все сопровождается народными инструментами: окарины, свирели, волынки, лиры. Кроме этого, в спектакле можно услышать инструменты из других стран.

Вход платный.

Место: Национальный академический драматический театр им. М. Горького, ул. Володарского, 5.

Время: начало в 14.00, 17.00 и 19.00.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

Республиканская выставка породистых собак в Ратомке

Республиканская выставка собак пройдет 22 сентября с 10.00 до 18.00 в п. Ратомка (Минский район Минской области) по адресу: ул. Корицкого, 136 (Крытый Спорткомплекс).

Только на один день более 500 собак 200 пород съедутся на эту выставку из Польши, России, Украины, Чехии и Беларуси, чтобы побороться за титул Чемпиона Беларуси. Оценивать собак будут эксперты международной квалификации из России, Чехии и Беларуси.

На мероприятии пройдут специализированные выставки: лаек, шпицев и их прототипов, немецких шпицев. Кроме этого, гостей ожидает чемпионат по породе немецкий дог, шоу чемпионов и чемпионат Беларуси по аджилити на открытом воздухе (преодоление препятствий собаками на скорость). В рамках выставки пройдут развлекательные соревнования по дог-фризби.

На выставке у посетителей появится уникальная возможность познакомиться с элитными представителями самых разных пород: псов-гигантов, любимцев английской королевы Елизаветы II, самых дорогих собак в мире, потомков древнейших пород и многих других.

Также зрителей ожидает развлекательная шоу-программа - различные соревнования и показательные выступления. Для участников и посетителей будут проводиться конкурсы и розыгрыши.

Вход платный. Добраться до места проведения выставки можно от станции метро "Каменная горка" в Минске на маршрутке №1270.

Фестиваль сельского бизнеса "Тутэйшая гаспадарка" в Колодищах

22-23 сентября в агрогородке Колодищи (Минский район Минской области) по адресу ул.Минская, 5 пройдет Фестиваль сельского бизнеса в Беларуси "Тутэйшая гаспадарка". В мероприятиях примут участие представители Министерства экономики, Минского областного и районных исполнительных комитетов, местных органов власти и управления, общественности, учреждений образования и бизнеса из регионов Беларуси.

На фестивале пройдут семинары-дискуссии, на которых участники и гости смогут обсудить механизмы поддержки сельского предпринимательства и послушать доклады на тему развития бизнеса в сельской местности.

Организаторы подготовили музыкально-развлекательную программу при участии Колодищанского ДК. Для детей и взрослых будут проводиться интересные конкурсы, интерактивные игры и лотереи, где участники смогут получить призы и подарки.

Для гостей фестиваля будут работать фуд-корт и фотозона, экомастерские для детей и взросых и открытая торговая площадка, где можно будет приобрести натуральную продукцию фермеров и изделия ремесленников.

Вход свободный. Начало в 11.00.

Флешмоб экотранспорта и "Драник-шоу" ждут гостей фестиваля в Вилейке

Во время Европейской недели мобильности в Вилейке (Минская область) 22 сентября впервые состоится экофестиваль "Выбирай и двигайся!".

Откроет мероприятие флешмоб экотранспорта. К участию приглашают всех желающих, главное условие - приехать на велосипеде, роликах, скейте, гироскутере или самокате. Старт массового заезда запланирован возле Дворца культуры в 12.00, финиш - в городском парке. Участников, у которых будет наиболее оригинальный вид, наградят призами.

Фото из архива

В парке гостей фестиваля ожидают восемь тематических площадок. Любителей экотранспорта заинтересует презентация велокарты тайм-логистики: на стенде будут указаны самые комфортные и безопасные велосипедные маршруты Вилейки. Вилейский государственный колледж организует показ экомоды и "Драник-шоу", во время которого угостит блинами и драниками всех посетителей.

Спортсмены из Молодечно и Вилейки подготовят показательные выступления по бодибилдингу и кроссфиту, проведут конкурсы для посетителей. Самые выносливые и активные смогут выиграть сертификаты на посещение тренажерного зала.

Впервые в городе будет представлена живая библиотека: вместо книг истории расскажут сами люди. Далее в программе - выступление танцевальных коллективов, BMX-райдеров и мастеров воркаута. Подросткам предложат поучаствовать в конкурсе рисунков на асфальте, изобразить велосипед будущего и запустить самолеты.

Вечером посетителей ожидает акция "Стань заметнее" и рок-концерт с участием молодежных групп. Завершит мероприятие фаер-шоу и фейерверк.

Праздник пройдет с 12.00 до 00.00. Вход свободный.

Европейская неделя мобильности проходит во всем мире с 16 по 22 сентября, тема - "Выбирай и двигайся!". Одноименный фестиваль организуется в Вилейке с целью поддержать акцию "День без автомобиля" и показать местным жителям, как можно весело и интересно провести время, используя экотранспорт.

Организаторами выступают Вилейский райисполком и общественное объединение по содействию устойчивому развитию Вилейского района "ЗОВиК".

Авиационный праздник "Крылья Виктории" в Могилеве

Могилевский аэроклуб имени А.М.Кулагина 22 сентября организует авиационный праздник "Крылья Виктории", посвященный 90-летию авиации Беларуси. Зрителей намерены удивить различными авиационными шоу. В программе - показательные прыжки парашютистов, демонстрационные полеты самолетов, выступления парапланеристов и авиамоделистов.

У всех желающих будет возможность подняться в небо и прыгнуть с парашютом. Во время мероприятия запланирована работа различных спортивных площадок, авиамузей под открытым небом, объекты торговли, выступления белорусских музыкальных групп.

Авиационно-спортивно-музыкальный праздник продлится с 14.00 до 22.00. Вход свободный.

Фестиваль этнокультурных традиций "Кліч Палесся" в агрогородке Лясковичи

V Международный фестиваль этнокультурных традиций "Кліч Палесся" пройдет 22 сентября в агрогородке Лясковичи (Гомельская область). Идея праздника заключается в демонстрации самобытной культуры и быта полешуков, традиций, которые столетия назад заложены предками.

Традиционно на празднике, который проводится раз в два года, выступают артисты из Беларуси, России, Украины. В нынешнем году впервые примут участие гости из Польши, Китая, Индии. Среди участников фестиваля - группы NaviBand, "Дрозды", творческие коллективы, мастера и ремесленники из восьми районов Гомельской (Житковичский, Ельский, Калинковичский, Лельчицкий, Мозырский, Наровлянский, Петриковский, Хойникский) и трех районов Брестской (Лунинецкий, Пинский, Столинский) областей, коллективы зарубежных стран.

На торжественном открытии праздника, которое пройдет с 12.00 до 13.10, назовут имена представителей Гомельской и Брестской областей, удостоенных специального звания "Ганаровы паляшук".

Фото из архива

Яркое и зрелищное действо развернется на площадке тематических подворий "У сваiм краi, як у раi" (с 11.00 до 22.00). Здесь представители Припятского региона воссоздадут традиции и колорит поселений Полесского края. Гости смогут узнать версию происхождения необыкновенных названий деревень.

Участников фестиваля пригласят на дегустацию блюд по старинным рецептурам, марафон "Танчым па-даўнейшаму", праздник "Сярод вёскі карагод" и конкурс "Палеская прыгажуня - 2018". Организаторы готовят народные забавы и познавательные акции. Также пройдет фестиваль книги и прессы, выставка туристического потенциала Гомельской области.

С 13.10 до 15.30 пройдут "Концерт приглашенного артиста" и "Концерт профессиональных и любительских коллективов Беларуси и зарубежных стран".

С 16.10 до 17.10 состоится концерт Заслуженного коллектива Республики Беларусь "Национальный академический оркестр симфонической и эстрадной музыки Республики Беларусь" под управлением художественного руководителя, народного артиста Беларуси, лауреата Государственной премии Республики Беларусь, лауреата премии Союзного государства, "Ганаровага палешука", профессора Михаила Финберга.

С 18.30 до 20.30 можно посмотреть конкурс красоты "Палеская прыгажуня - 2018". С 20.30 до 22.00 пройдет вечерняя шоу-программа, которая завершится праздничным фейерверком. А с 22.20 по 24.00 будет организована молодежная танцевально-развлекательная программа. Вход свободный.

Для комфорта гостей праздника ежечасно от райцентров Петриков и Житковичи будут курсировать дополнительные маршруты до Лясковичей.

Организаторами фестиваля выступают Министерство культуры Беларуси, Гомельский и Брестский облисполкомы, Национальный парк "Припятский" и др.

Выставка "Доисторические насекомые в янтаре" во дворце Румянцевых и Паскевичей в Гомеле

Экспозиция древних насекомых, рыб и пресмыкающихся, запечатанных в янтарных глубинах, - инклюзов - прибыла в Беларусь впервые. Гомельчанам и гостям областного центра представят 30 самоцветов с замершими в них членистоногими эпохи палеогена - геологического периода Земли, следующего за великим мел-палеогеновым вымиранием. В то время, когда после гибели динозавров начался бурный расцвет древнейших млекопитающих. Время, когда планету заселяли гигантские хищные нелетающие птицы диатримы, причудливые мастодонты, мегатерии, индрикотерии. Возраст застывших в янтаре насекомых, которых можно рассмотреть до мельчайшей ворсинки, насчитывает 40-50 млн лет.

Долгую "жизнь" древних членистоногих и сохранение их в идеальном состоянии обеспечила оболочка из натурального янтаря. Благодаря удивительным свойствам этого природного материала они дошли до нас сквозь миллионы лет в первозданном виде - как если бы перенеслись на машине времени. Инклюзы - огромная редкость: они встречаются лишь в одном камне на тонну добываемого янтаря. Каждый самоцвет, заключающий в себе подобную частичку истории Земли, стоит не одну тысячу долларов.

Открытие экспозиции состоится 21 сентября в 16.00. Выставка будет работать до 9 декабря.

Расписание: Пн-Вс с 10.00 до 18.00. Вход платный.

"Family Weekend: Осенний" в Гродно

Провести воскресный день всей семьей в Гродно можно на "Family Weekend: Осенний". Для детей будут организована анимационная программа от лучших аниматоров Гродно, а также игровые, образовательные и развлекательные зоны.

Гродно. Фото из архива

Мамы и папы в это время послушают семинары для родителей. Все желающие смогут посетить семинары по рукоделию. Гостей ждут танцы, песни, игры, конкурсы и фотозона. Каждому найдется занятие по интересам.

Мероприятия пройдут в ТЦ OldCity с 12.00 до 18.00. Вход свободный.

Республиканский фестиваль с участием пожилых людей "Креативный возраст" в Могилевской области

Агроусадьба "Серая шейка" (Могилевский р-н, д.Полыковичи 2, ул. Центральная, 72а) 23 сентября станет центром проведения республиканского фестиваля с участием пожилых людей "Креативный возраст" в Могилевской области. Мероприятие пройдет с 11.00 до 18.00.

В целом фестиваль, приуроченный ко Дню пожилого человека и Году малой родины, 23 сентября с 11.00 до 18.00 будет проходить в семи регионах Беларуси на базе агроусадеб. Мероприятие направлено на привлечение внимания к проблемам людей третьего возраста в сельских регионах и вовлечение их в творческую деятельность.

Программа мероприятия в "Серой шейке" включает тренинги и мастер-классы: кулинарных, по традиционным ремеслам, здоровому образу жизни. Будут работать развлекательные и обучающие тематические зоны. К примеру, в тематической зоне "ЗОЖ" проведут мастер-классы по скандинавской ходьбе, обучению навыкам первой помощи, научат избавляться от стресса и способам снижения массы тела. На площадке "Бабушкин сундук" состоится знакомство с местными артефактами, историями, легендами, пройдет литературная гостиная, научат делать кукол-мотанок и игрушки из носков и варежек.

На фудкортах агроусадеб гостей будут угощать ухой, шурпой, вкусными блинами и пирогами с различными начинками.

На празднике ожидается много музыки и песен, а танцевальная программа будет включать как современные, так и бальные танцы.

Вход свободный.-0-