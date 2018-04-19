Афиша выходного дня: республиканский субботник, "Библионочь-2018", фэст экскурсоводов и Lady fest

Рабочая неделя не успела начаться, а до выходных уже рукой подать. В этот раз "Афиша" предлагает начать свой отдых с вечера пятницы, а конкретнее - с "Библионочи-2018", где каждый сможет совершить путешествие во времени, присоединиться к уличному театру и станцевать на настоящем шляхетном балу. Не забываем и о том, что 21 апреля в Беларуси состоится республиканский субботник, благодаря которому можно внести свою лепту в красоту, чистоту и ухоженность места, в котором мы живем, чтобы им можно было любоваться и гордиться. Также в субботу можно увидеть "Экзотическую весну" в Ботаническом саду, побывать на фэсте экскурсоводов, открытом цирковом фестивале и выставке "БэбиЭкспо", принять участие в благотворительной акции "Дорога домой" и в перформансе "Живопись. Движение. Танец". В воскресенье "Афиша" приглашает посетить выставку "Певчие птицы и голуби", а также Lady fest, фестиваль духовной музыки "Залатагорская ліра" и молодежную ярмарку "Пасхалица на Соборной".

Застоличная афиша зовет на танковый биатлон на "Линии Сталина", чемпионат Беларуси по фотобердингу в Гомеле и "Фэст экскурсаводаў" в Полоцке.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес:pressuser@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

ПЯТНИЦА, 20 апреля

"Библионочь-2018" пройдет в Минске в пятницу, 20 апреля. В ежегодной акции в поддержку чтения примут участие 8 столичных библиотек. Каждая из них предлагает оригинальные темы на любой возраст и вкус. Национальная библиотека Беларуси проводит библионочь на тему "Параллели времени", Центральная научная библиотека НАН Беларуси - "История на сон грядущий", Центральная библиотека им. Янки Купалы - "Городской квартал". Тема библионочи в фундаментальной библиотеке БГУ - "Вокруг света за одну ночь", в научной библиотеке БНТУ - "Минск".

В трех учреждениях пройдут мероприятия библионочи для детей с 18.00 до 21.00. С детьми можно отправиться в Центральную детскую библиотеку им. Н. Островского (тема: "Миллион приключений"), детскую библиотеку №16 (тема: "Чтение. Фантазия. Творчество"), детскую библиотеку №3 им. А. Гайдара (тема: "Сказочный мирок").

Национальная библиотека Беларуси приглашает совершить путешествие во времени. Мероприятия "Библионочи-2018" здесь пройдут с 19.00 до 23.00. Начнется она в центральном холле, а затем можно отправиться на экскурсионный тravel-фэст "По просторам", отдохнуть в зоне "Виниловый релакс", побывать на танцевальных мастер-классах либо на психологических тренингах.

Для тех, кто собирается прийти шумной компанией, - настольные игры от Hobby World, для любителей интеллектуальных игр - шахматы и шашки. Знатоков литературы ждет популярный минский паб-квиз LitERA Quiz. Будет звучать музыка разных эпох. Лучшие мировые хиты, музыка в стиле фанк, регги, соул, вeatbox и романтик от исполнителей Андрея Маркуца и Алисы Селезневой, Федора Живолевского, Виктора Бородина, Макса Буринского, групп SDL, Karandashis, Streetbands и "Бронепаровоз".

Гости вечера смогут попасть в прошлое: для посетителей подготовлена выставка "Сделано в СССР", будет работать пионерская площадка "Будь готов! Всегда готов!" и уголок советской моды "Ателье стиля".

В программе предусмотрено "неДетское время": с 19.20 до 21.00 для маленьких гостей библионочи пройдут творческие мастер-классы, театральные постановки, занимательные опыты от музея науки "Элементо", шоу мыльных пузырей, караоке.

Кроме того, на библионочи будут работать три бонусные площадки - выставка художественных голограмм "Просвещение. Познание. Прогресс", музей науки "Элементо" и музыкальная площадка "Время любить" на "Панораме" (22-й этаж). Вход - по предъявлению фишки, полученной по итогам конкурса в группе мероприятия "Библионочь 2018 в НББ" VK, а также за активное участие в конкурсах на площадках библионочи.

Центральная научная библиотека НАН Беларуси в день акции с 19.00 до 23.00 приглашает окунуться в "Историю на сон грядущий". Ученые НАН и БГУ расскажут, как выглядел настоящий белорус в глубокой древности, покажут интересные находки, полученные в результате археологических раскопок, познакомят с записками и посланиями из далекого прошлого - своеобразными граффити. Гости смогут совершить виртуальную прогулку по Минску вековой давности, узнать о старинных замках и крепостях, а также увидеть реальные экспонаты Музея древнебелорусской культуры Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН.

Гостей ждут научно-популярные лекции, воркшопы, кулинарный батл, историческое путешествие для детей "Вперед, в прошлое: в поисках неизведанного", интерактивные книжные выставки. В программе также шоу и настоящий шляхетный бал от творческого коллектива "Мастерская впечатлений" и фольклорного ансамбля "Тутэйшая шляхта", выступление уличного театра VIR, живые скульптуры "Студии золотого режиссера".

СУББОТА, 21 апреля

Утром окунемся в "Экзотическую весну"

Ботанический сад в преддверии летнего сезона приглашает минчан и иногородних гостей на выставку "Экзотическая весна", которая пройдет с 20 апреля по 30 апреля.

Фото Центрального ботанического сада НАН Беларуси

В экспозиции будут представлены суккулентные растения и цветы семейства бромелиевые, которые произрастают в засушливых местах земного шара. Посетители смогут увидеть различные виды алоэ, необычные гастерии и хавортии, "каменные розы" эхеверии, так называемые "живые камни" литопсы, умеющие маскироваться под окружающий ландшафт, разнообразие агав и кактусов.

Особый интерес традиционно вызывают растения, растущие на деревьях во влажных тропических лесах, имеющие яркую окраску как листьев, так и соцветий (эхмеи, бильбергии, врезии, гузмании, неорегелии). Из наземных бромелиевых наиболее впечатляюще выглядят криптантусы, ананас и др.

Место: ул. Сурганова, 2В.

Время: 11.00-16.00.

Стоимость: Br6 - полный, Br3 - льготный.

…и присоединимся к "Фэсту экскурсаводаў"

Бесплатные экскурсии организуют в Беларуси 21 и 22 апреля во время "Фэста экскурсаводаў". "Фэст экскурсаводаў" проводится в Беларуси с 2009 года. Он приурочен к Международному дню памятников и исторических мест (Дню всемирного наследия), который отмечается 18 апреля по инициативе ЮНЕСКО.

В этом году запланированы самые разнообразные экскурсии: детские, литературные, велосипедные, анимированные, экскурсии-квесты. Также состоятся путешествия для людей с ограниченными возможностями, пройдут интересные мероприятия и мастер-классы.

В Минске экскурсии пройдут в субботу и воскресенье. Начнется фест с экскурсии "Раніца з птушкамі" в Лошице (21 апреля в 9.00), а завершится экскурсией "Таямніцы Купалаўскага парка" возле Белгосцирка (22 апреля, 19.30).

Экскурсии бесплатные, однако необходимо зарегистрироваться. Сделать это, а также ознакомиться с подробной программой можно на сайте феста .

Время: с 9.00.

Стоимость: бесплатно.

Днем побываем на международной выставке "БэбиЭкспо"

Международная выставка "БэбиЭкспо" пройдет 19-21 апреля в Минске. В программе: семейная кухня с мастер-классами "Научись, приготовь, попробуй!", экспозиция новинок детских товаров и услуг, марафон познавательных игр и многое другое.

Каждый день выставки для детей будут работать 10 тематических площадок ("Доктор", "Супермаркет", "Салон красоты", "Садовник", "Стройка", "Кухня", "Зоопарк" и другие), где по расписанию пройдут групповые развивающие игры и конкурсы для детей. Каждый малыш получит "волшебный паспорт", который поможет ему пройти все испытания, освоить новые "профессии", раскрыть свои таланты и найти новых друзей.

На "Семейной кухне" дети научатся делать свои первые бутерброды, милкшейки, создавать украшения из мастики. И все это под чутким руководством профессиональных поваров. Записаться на мастер-классы можно прямо на месте.

На "БэбиЭкспо" заработает "Модный уголок" - площадка, на которой дизайнеры и производители детской одежды представят тематические образы для детей разного возраста. Здесь же для всех желающих будут работать стилисты и визажисты, а результат перевоплощений заснимет профессиональный фотограф.

Для тех, кто работает в сфере детских товаров и услуг, пройдет бизнес-программа: семинары, тренинги, обсуждение актуальных вопросов отрасли. Предварительная регистрация обязательна на сайте .

Место: пр. Победителей, 14.

Время: 10.00-17.00.

Стоимость: Br3 - взрослый, Br2 - дети с 3 до 18 лет, пенсионеры.

…и совершим добрые дела на благотворительной акции "Дорога домой"

Благотворительная акция "Дорога домой" состоится в минском парке "Тиволи", где 60 котов и собак будут искать себе новых хозяев.

Эти трогательные, немного робкие, но ласковые животные больше всего на свете хотят стать домашними. И они сделали для этого все, что было в их силах, - выжили на улице, не умерли от болезней и травм, не озлобились от жестокости человека. А волонтеры им в этом немного помогли.

На мероприятие приедут животные, полностью готовые стать домашними. Все они здоровы, привиты, по возрасту стерилизованы, перед акцией будут осмотрены ветеринарами из госветслужбы. Животные отдаются бесплатно. Если вы едете на акцию с целью выбрать себе животное, захватите с собой поводок и ошейник для собак и переноску/сумку для котов. При передаче животных новому владельцу составляется акт приемки-передачи, поэтому при себе нужно иметь паспорт.

В ходе благотворительной акции будет работать "Палатка помощи", куда можно принести корм, амуницию, наполнители, переноски, лотки и все, что необходимо для содержания животных в приютах и на передержках. Также все желающие смогут сделать пожертвование прямо на месте.

Более праздничной акцию помогут сделать выступления артистов, аниматоров и фокусников, развлечения и фотозоны для детей и взрослых. Владельцы домашних питомцев также смогут получить бесплатную консультацию ветврача, кинолога. Планируются и консультации по оказанию помощи диким животным от Центра помощи диким животным и птицам "Сирин".

Место: ул. Глебки, за ТЦ "Скала".

Время: 13.00-18.00.

Стоимость: бесплатно.

…а также разучим парочку фокусов на цирковом фестивале

В Минске впервые пройдет открытый цирковой фестиваль, где можно будет бесплатно посмотреть на выступление десятков артистов - от клоунов и акробатов до иллюзионистов.

Необычный фестиваль пройдет в Международный день цирка, который отмечают во всем мире в третью субботу апреля. На один день второй этаж торгового центра превратят в импровизированную цирковую арену. Для посетителей выступят фокусники, гимнасты, жонглеры и маги-иллюзионисты. В частности, артисты Белгосцирка покажут номера с дрессированными собаками, клоунами и девушкой на шаре.

Зрителей будут не только развлекать, но и учить исполнять фокусы. Причем на мастер-классы позовут как детей, так и взрослых. Музей "Квантум" применит к магии силу науки и развенчает трюки известных иллюзионистов. Каждый желающий сможет проявить ловкость рук во время конкурсов с призами.

Посетителям предлагают прийти на фестиваль в праздничных костюмах. За интересный наряд можно получить подарок от организаторов.

Место: ТРЦ "Титан" (пр.Дзержинского, 104).

Время: 12.00-15.00.

Стоимость: бесплатно.

Вечером соединим море, музыку и стихи в удивительном перформансе

В рамках возобновленного выставочного проекта "Айвазовский и маринисты" Национальный художественный музей приглашает принять участие в танцевальном перформансе "Живопись. Движение. Танец". Выступления белорусских хореографов помогут окунуться в море живописи, эмоций и чувств, ощутить на себе движение воды, легкий бриз и суровую бурю.

7 картин и 7 перформансов в выходные дни (с 15 апреля по 6 мая) станут не только проводниками в мир Айвазовского, но и прекрасным синтезом изобразительного и музыкально-хореографического образа.

Программа на ближайшие выходные:

21 апреля - "Буря на Азовском море в апреле 1886 г.". Море. Музыка. Стихи. Студия танцевальной импровизации и Мастерская современного танца. Проект Михаила Каминского;

22 апреля - "Ночь на острове Родос". Инсталляция, вышедшая за рамки картины. Евгения Николайчук - танцовщица, перформер, художник, архитектор, солистка театра танца "Альтана".

Место: ул. Ленина, 20.

Время: начало в 17.30.

Стоимость: Br6 - взрослые, Br3 - школьники, студенты дневной формы обучения.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 апреля

Утром побываем в мире птиц

Вы слышали, как поет свиристель? Знаете, чем голубь-капуцин отличается от немецкого голубя-барабанщика? Выставка "Певчие птицы и голуби" в Музее природы и экологии погрузит вас в прекрасный мир птиц.

На выставке представлены более 40 видов полевых и лесных певчих птиц, декоративных пород голубей. Чечетки и овсянки, чижи и дубоносы, зеленушки и полевые жаворонки, многие другие ждут вас.

Выставка будет интересна как взрослым, так и детям, для которых будет создана интерактивная зона с возможность порисовать.

Место: ул. Богдановича, 9 А.

Время: 10.00-18.00.

Стоимость: Br4,5 - взрослые, Br3 - школьники и студенты, бесплатно - дети до 3 лет, инвалиды, ветераны ВОВ, дети-сироты, дети без попечения родителей.

День проведем на женском фестивале Lady fest

Первый женский фестиваль Lady fest пройдет в Минске 21-22 апреля.

Lady fest - настоящий женский рай, где можно узнать много нового, сделать покупки, провести культурно время в Минске, стать лучше и красивее. А также вдохновиться идеями для своего дела, себя и своей семьи.

Посетителей ждет насыщенная программа: от презентаций косметических брендов и дегустаций изысканных напитков до полноценной конференции о женском бизнесе. Состоятся лекции известных диетологов и фитнес-тренеров, розыгрыши призов. В программе фэшн-шоу, модные показы, эксклюзивный шоу-рум с аксессуарами и одеждой, стилисты, имиджмейкеры, весенние тренды, программы преображения и полезные советы. Также пройдут творческие мастер-классы, где каждая девушка сможет почувствовать себя дизайнером, художником, стилистом, воплотить свой творческий потенциал и увидеть, как много интересных дел, курсов и хобби может быть в нашем городе.

Бесплатный пригласительный можно получить, заполнив форму на официальном сайте мероприятия ladyfest.by.

Место: пер. Войсковой, 4.

Время: 12.00-21.00.

Стоимость: бесплатно.

Завершим программу выходных на фестивале "Залатагорская ліра" и ярмарке "Пасхалица на Соборной"

Фестиваль духовной музыки "Залатагорская ліра" проходит с 2 апреля по 5 мая в костеле Пресвятой Троицы (святого Роха) в Минске.

В воскресенье состоится органный концерт духовной музыки кино. Исполнители - Юлия Таминен (орган, Финляндия) и ансамбль "Бон Вояж".

В программе: произведения композиторов Скандинавии и Балтии, а также духовная музыка из кинофильмов.

Место: пр-т Независимости, 44А.

Время: 20.00.

Стоимость: бесплатно.

III Пасхальная молодежная танцевально-исполнительская ярмарка "Пасхалица на Соборной" пройдет на площади Свято-Духова кафедрального собора возле станции метро Немига.

Организаторы фестиваля решили вспомнить древние традиции, разделить со всеми горожанами радость пасхальных дней и наполнить сердце каждого бесконечной любовью.

Для минчан и гостей города подготовлены мастер-классы, детские игры-квесты и развлекательные викторины. Зрителей ожидает большой концерт, по завершении которого горожане смогут принять участие в танцевальной программе и сформировать единую большую танцевальную площадку.

Место: ст.м. Немига.

Время: 20.00.

Стоимость: бесплатно.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

Танковый биатлон на "Линии Сталина"

В историко-культурном комплексе "Линия Сталина" 21 апреля пройдет соревновательное шоу "Танковый биатлон-2018".

В 2018 году комплекс "Линии Сталина" расширит формат соревнований, а также предложит своим посетителем еще больше развлечений и активностей. Для посетителей комплекса будут работать самые популярные зоны развлечений: школа артиллериста, соревновательная площадка ГТО, историческая викторина и многое другое. Для самых маленьких посетителей будет работать клоун Мотя со своим шоу мыльных пузырей. Самые активные участники ГТО получат памятные сувениры и призы.

Начало в 11.00. Стоимость: взрослый Br17, детский Br7 (от 7 до 18 лет), детям до 6 лет (включительно) билет не нужен, они могут свободно проходить на мероприятие в сопровождении взрослых.

Чемпионат Беларуси по фотобердингу в Гомеле

VII Чемпионат Беларуси по фотобердингу пройдет 21 апреля в Гомеле.

В отличие от обычного бердвотчера, который наблюдает за птицами в бинокль, задача фотобердера - сфотографировать птиц в естественных условиях. Чтобы выиграть чемпионат, нужно за пять часов сфотографировать как можно больше разных видов птиц. За каждый вид участник получает баллы. Больше всего баллов за каждый снимок получат те, кто правильно определит вид птицы. Отдельно будет выбран лучший снимок чемпионата. Жюри может ввести дополнительные номинации и отметить отдельных участников или интересные фото. Победители получат призы.

Участвовать можно как индивидуально, так и в команде из двух человек. Для этого нужно заполнить заявку, скачав ее с сайта АПБ, и отправить по адресу levy@ptushki.org. Заявки принимаются до 10.00 21 апреля. Маршрут будет объявлен за неделю до старта. Участие в чемпионате бесплатное.

VII Чемпионат Беларуси по фотобердингу - одно из мероприятий инициативы "Будь здоров с птицами!", которая реализуется по проекту международной технической помощи ЕС/ПРООН "Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы охраны здоровья в Республике Беларусь".

"Фэст экскурсаводаў" в Полоцке

Погружение в эпоху Франциска Скорины ожидает участников "Фэста экскурсаводаў" в Полоцке. Уже ставший традиционным фестиваль бесплатных экскурсий пройдет 21-22 апреля.

В первый день, 21 апреля, состоится экскурсия "Неизвестный проект Владимира Короля". В ходе нее можно увидеть красоту городской архитектуры середины ХХ века, познакомиться с неизвестными фактами, фотографиями и планами выдающихся архитекторов Беларуси - Владимира Короля и Георгия Заборского. Их творчество было тесно связано с Полоцком. Среди работ - нынешнее здание райисполкома, которое представляет исторический и туристический интерес. О его истории и поведают на экскурсии.

Во второй день, 22 апреля, гостей фэста ожидает проект "Полоцк глазами путешественника XVI века". Маршрут включает анимационную экскурсию по исторической части города. У пришедших будет возможность поучаствовать в заседании полоцкого магистрата, попробовать себя в роли переписчика средневековых книг, увидеть реконструкцию печатного станка Иоганна Гутенберга, своими руками сделать настоящий оттиск. В туристическом центре впервые пройдет театрально-анимационная программа "Полоцкий магистрат", которую разработали участники театра исторического костюма "Полацкі звяз". В рамках ее артисты предстанут в образах известных исторических личностей, в том числе Франциска Скорины.

В этот же день с 11.00 до 14.00 каждый час будут проходить экскурсии по различным местам Полоцка - Верхнему и Нижнему замкам, зданию бывшего комплекса Полоцкого коллегиума, центру города и улице Нижне-Покровской. Сбор групп состоится возле памятника героям Отечественной войны 1812 года на площади Свободы.-0-