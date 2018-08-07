Акробатика на лошадях и "Песняры": Минский зоопарк 18 августа отметит день рождения

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский зоопарк масштабно отметит день рождения 18 августа, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Зоопарк в свой день рождения делает подарок посетителям: можно будет увидеть показательное кормление малышей, рожденных этой весной. Гости смогут наблюдать за повадками и отметить вкусовые предпочтения котят-оцелотов Спартака и Геркулеса, зубренка Булата и его родителей, детенышей носух и дикобразов.

По традиции в этот день проводится конное шоу. Всадники продемонстрируют мастерство выездки на верховых лошадях и джигитовку (верховая акробатика).

С 10.00 маленьких гостей будут завлекать в игровые зоны, где можно строить города, расписывать деревянные фигурки, мастерить кукол, веселиться на аттракционах "Ну, погоди!" и Angry Birds. Будут работать летнее кафе, сувенирные ларьки, организуют катание на лошади.

Как и полагается на праздник, в день рождения зоопарка будет много музыки. Возле экзотариума можно будет послушать струнный квартет Anima. На сцене у входа состоится концерт, который откроет зажигательный цирковой ансамбль "Романтики". Специальный гость праздника - Белорусский государственный ансамбль "Песняры", который полтора часа будет радовать публику своими хитами и новыми песнями.

Минский зоопарк работает с 1984 года. В его коллекции экзотические животные, редкие представители фауны Беларуси. Всего здесь содержится более 2,5 тыс. животных 500 видов.-0-