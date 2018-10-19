"Алеся" после возобновления проходческих работ при строительстве метро прошла уже 24 м

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Механизированный тоннелепроходческий щит "Алеся" после ремонта при проходке тоннеля продвинулся на 23,8 м в сторону будущей станции "Ковальская Слобода", сообщил журналистам главный инженер предприятия "Минскметрострой" Аркадий Арутюнян, передает корреспондент БЕЛТА.

"После возобновления проходческих работ с 16 октября установлено 17 колец. Средняя скорость по перегону составляет около 200-250 м в месяц, ориентировочно нам осталось пройти около 1 км. На трассе будет несколько остановок, чтобы осмотреть рабочий орган и заменить режущий инструмент", - отметил Аркадий Арутюнян.

Проходка тоннелей механизированным щитом не велась с 26 июня, вероятной причиной остановки специалисты считают сложные гидрогеологические условия. "Мы движемся по большому отложению валунно-галечных грунтов. По данным лабораторных испытаний, примерно 50% общей массы - это гравий, щебень, валуны, что негативно влияет на работоспособность и состояние режущего инструмента", - добавил главный инженер.

Во время ремонта оборудование регулировалось дистанционно с помощью представителей французской компании - поставщика оборудования. Кроме того, они дважды совместно с немецкими коллегами приезжали в Минск для изучения ситуации.

Аркадий Арутюнян сообщил, что скорость проходки зависит от многих факторов, в том числе от логистики, характеристик грунта. При прокладке предыдущих тоннелей в сутки максимально устанавливалось 9-10 колец. Чтобы наверстать отставание из-за остановки, планируется ускорить темпы других работ - по устройству верхнего строения пути, инженерным сетям.

Продолжается подготовка территорий для строительства 2-го участка третьей линии. Небольшие перегоны строятся с применением немеханизированных щитов. Один из тоннелей в сторону будущей станции "Аэродромная" протяженностью чуть более 400 м в течение двух недель будет завершен. "В районе улицы Кижеватова есть еще два участка, которые нужно построить таким способом", - отметил Аркадий Арутюнян.

Как сообщалось, проходку предыдущего тоннеля "Алеся" завершила в конце марта, в мае приступила к очередному этапу строительства. Третья линия Минского метрополитена (Зеленолужская) будет иметь протяженность 17,2 км и насчитывать 14 станций. Она соединит южные и северные жилые массивы города с центром. Первые четыре станции планируется открыть для пассажиров в 2020 году.-0-