Байкеры более десяти стран примут участие в открытии мотосезона H.O.G. Spring Challenge 29 апреля в Минске

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Байкеры из Беларуси, России, стран Балтии и Западной Европы примут участие в открытии мотосезона H.O.G. Spring Challenge 2018, которое пройдет в Минске 29 апреля, сообщил корреспонденту БЕЛТА организатор, заместитель директора мотоклуба Iron Birds Александр Китаев.

Мотоциклисты проедут от Кургана Славы к площадке у Дома футбола, где развернется культурно-развлекательная программа - уникальное шоу мировых звезд Moto Freestyle, показательные выступления стантрайдеров на мотоциклах Harley-Davidson и шоурум с новыми моделями легендарного бренда.

Байкеры испытают свою силу, меткость и выносливость в театрализованно-спортивной эстафете и поборются за звание самого спортивного мотоклуба. Кроме этого, в программе - аттракционы для детей, зона, посвященная самому известному международному ралли-марафону "Шелковый путь" и концерт звезд отечественной эстрады, в котором примут участие группы "Nuteki", "J:MOPC", "Groove Dealers", "Aillion", "Янки".

Мероприятие организовано компанией ООО "Мото Ивент" совместно с клубом H.O.G. Iron Birds при поддержке Harley-Davidson Россия и СНГ, Минского городского исполнительного комитета, УГАИ МВД Беларуси и направлено на укрепление дружеских отношений между странами и развитие туризма в Беларуси.

Накануне слета зарубежные мотоциклисты посетят музей миниатюр "Страна мини", где представлено 16 миниатюр важнейших достопримечательностей стран, историко-культурный комплекс "Линия Сталина", совершат экскурсию по Белорусскому автомобильному заводу.

На открытии мотосезона H.O.G. Spring Challenge в 2017 году в Беларусь приехали более 4 тыс. зарубежных гостей, закрывали мотосезон H.O.G. Rally Minsk более 7,5 тыс. байкеров.-0-