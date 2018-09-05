Беларусь и Польша обсудят совместное продвижение Августовского канала

5 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Совместное продвижение Августовского канала на международных туристических рынках будет обсуждаться на четвертом заседании белорусско-польской рабочей группы, которое пройдет на базе санатория "Озерный" 6 сентября. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик.

Рабочая группа по развитию Августовского канала была создана в конце 2016 года, с тех пор заседания проводятся поочередно на белоруской и польской сторонах. "Немало было сделано. Чаще всего решения, принятые группой, носят стратегический характер, - отметил Олег Андрейчик. - Нынешнее заседание будет посвящено проработке новых направлений, форм совместного продвижения Августовского канала и прилегающих территорий как единого туристического продукта. Тем более что с введением безвизового режима на территории Гродненского района посетить канал, его окрестности иностранцам стало намного проще. По росту количества туристов видим, что белорусская часть Августовского канала интересна гостям из-за рубежа".

Темой обсуждения станет и международный проект "АвгустВело". Он предусматривает создание веломаршрутов в районе Августовского канала по обе стороны границы, а также включения их в международную велосипедную сеть. В частности, на белорусской стороне 60-километровый веломаршрут свяжет Гродно и шлюз Кужинец на Августовском канале у пункта пропуска "Лесная-Рудавка". На нем появятся места для отдыха, а также будет открыт пункт проката и сервиса велосипедов.

На встрече будут также рассмотрены возможности программы трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина 2014-2020". По этой программе недавно стартовал конкурс малых проектов в сфере культурного и исторического наследия и охраны окружающей среды с максимальной суммой гранта в 60 тыс. евро. На заседание группы приглашены представители туристических компаний, лесных служб, организаций, обслуживающих и эксплуатирующих канал по обе стороны границы.-0-