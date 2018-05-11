Белорусские предприятия 26-27 мая у Дворца спорта в Минске предложат товары со скидкой

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские предприятия 26-27 мая на открытой площадке у Дворца спорта в Минске предложат товары со скидкой более 30%, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

На специализированной ярмарке-распродаже будут представлены швейные, трикотажные, галантерейные, хозяйственные товары, одеяла, пледы, обувь. В мероприятии примут участие представители фирменной торговли концерна "Беллегпром", отечественные производители и торговые организации со всей республики. Здесь можно будет найти не только товары из коллекций, не реализованных в сезон, но и актуальные модели по сниженным ценам.

Организаторы обещают создать для покупателей комфортные условия для примерки швейных, верхних трикотажных изделий, головных уборов.

Специализированная ярмарка-распродажа непродовольственных товаров пройдет уже в седьмой раз. Первое такое мероприятие состоялось осенью 2014 года, количество участников тогда не превышало 50. В настоящее время в подобных распродажах участвуют около 100 предприятий и проходят они два раза в год весной и летом. Одновременно на ярмарке можно купить мясо, овощи, рыбу, продукцию общественного питания по доступным ценам.-0-