Более 80 дипломов завоевали школьники Витебской области на республиканской олимпиаде

15 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске сегодня чествовали победителей республиканской олимпиады по учебным предметам, передает корреспондент БЕЛТА.

В нынешнем году участие в заключительном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам приняли 199 учащихся из 15 регионов области. Обладателями дипломов стали 84 учащихся, или 42% общего количества участников. Это представители 11 районов и городов области. С победой и значительными достижениями в учебе ребят, их родителей и педагогов на торжественном мероприятии в областной филармонии поздравил председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев.

"Приятно отметить тот факт, что команда области сделала значительный рывок и, добавив к уровню 2017 года 14 дипломов, поднялась с шестого на четвертое место в общем зачете всех регионов страны. Значимо, что в копилке побед - две награды с международных олимпиад (золотая медаль XIV Международной Жаутыковской олимпиады по информатике и бронзовая медаль 52-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии), третье место в олимпиаде школьников Союзного государства, второе место в конкурсе работ исследовательского характера", - отметил Владимир Терентьев.

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