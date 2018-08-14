14 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 85% площадей зерновых убрано в Гомельской области, сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Александр Микалуцкий, передает корреспондент БЕЛТА.

"В хозяйствах Гомельской области убрано более 85% зерновых. Намолочено 516 тыс. т хлеба. Аграриям региона предстоит убрать 40 тыс. га. Думаю, в ближайшие дни мы завершим жатву", - сказал Александр Микалуцкий.

По урожайности лидируют Речицкий, Житковичский, Добрушский и Буда-Кошелевский районы. Здесь собирают от 23 до 26 ц на круг. В целом по области урожайность составляет 19,5 ц/га. По итогам уборочной эта цифра может быть на 0,5 ц/га больше.

Александр Микалуцкий отметил, что в этом году выйти на запланированный уровень по количеству собранного зерна помешала погода: посевы пострадали от засухи. Сельхозорганизациям региона была оказана помощь для пересева культур, закупки минеральных удобрений, ГСМ. "Сегодня мы имеем много однолетних трав, которые будут использоваться в том числе на корма", - подчеркнул первый заместитель председателя облисполкома.

Кроме того, в регионе приступили к выборочной уборке кукурузы. Начало массовых работ по этой культуре как на зерно, так и на силос планируют к концу этой недели. "Кукуруза занимает 306 тыс. га. Планируем, что минимум 70 тыс. га будет убрано на зерно", - добавил Александр Микалуцкий. Предстоит убрать гречиху, просо.

По словам Александра Микалуцкого, в регионе около 30 экипажей, которые намолотили более 1 тыс. т зерна. Есть среди них и семейные экипажи, и те, в которых помощником комбайнера работают девушки, женщины. Один из экипажей - из КСУП "Агрокомбинат "Холмеч" Речицкого района - по итогам жатвы может намолотить 4 тыс. т зерна. Что касается водителей, то в передовиках - около 100 человек, которые перевезли свыше 1 тыс. т нового урожая.-0-