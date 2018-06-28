28 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Два района Брестской области сняли запрет на посещение лесов, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по идеологической работе Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Николай Кривицкий.

Такие решения приняты в Барановичском и Малоритском районах. "Проекты решений о снятии запрета на посещение лесного фонда направлены во все райисполкомы области. Ожидается, что через день-два людям разрешат находиться в лесу. Повсеместно установился третий класс пожарной опасности. Исключение составляют лишь Ганцевичский и Брестский районы, где наблюдается второй класс", - отметил Николай Кривицкий.

В Брестской области с начала пожароопасного периода произошло 71 возгорание. Это в пять раз больше, чем за такой же период 2017 года. Представители службы лесной охраны в отношении нарушителей составили 164 административных протокола по ст.15.29 (нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках) и ст.15.58 (разведение костров в запрещенных местах) КоАП.

Леса Брестской области в связи с продолжительной засухой и жарой начали закрывать для посещений 31 мая. К 8 июня такие меры были приняты в регионе повсеместно.-0-