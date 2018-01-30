Два учреждения образования введут в Бресте в 2018 году

30 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте во второй половине текущего года планируется ввести в строй два учреждения образования. Об этом сообщил председатель горисполкома Александр Рогачук сегодня на совещании по вопросам реализации мероприятий к тысячелетию областного центра, которое отмечается в 2019 году, передает корреспондент БЕЛТА. Соверщание прошло с участием председателя Совета Республики Михаила Мясниковича.

Согласно распоряжению Президента "О подготовке к празднованию 1000-летия Бреста" запланированы реконструкция и строительство 28 объектов. Работы на двух из них завершены в прошлом году, ввод в эксплуатацию еще 13 намечен на 2018-й. В частности, в заречной части города к 1 сентября откроется детский сад на 350 мест, к концу года специалисты возведут учебно-педагогический комплекс "Детский сад - начальная школа" на 471 место. Предусмотрено завершить реконструкцию здания бывшего детсада под хоспис, который готовится принять пациентов в октябре. Также в областном центре откроются футбольный манеж, историко-патриотический центр в Брестской крепости.

Кроме того, осенью будет введена в строй первая очередь Кобринского путепровода. С 1 ноября движение транспорта будет направлено по альтернативному трафику. В целом ввод объекта после реконструкции намечен на 2019 год, как и остальных включенных в программу объектов, в том числе и Западного обхода. "Средства на текущий год по Западному обходу выделены в размере Br18,9 млн - это субвенции дорожного фонда. Точно такая же сумма находится в проекте республиканской инвестиционной программы. К концу года планируем сделать полный скелет Западного обхода, практически закончить весь монтаж балок и монолитного кольца. Параллельно будут вестись другие виды работ", - отметил Александр Рогачук.

Михаил Мясникович подчеркнул, что 1000-летие Бреста является знаковым событием для всей Беларуси. "Все объекты к тысячелетию возводятся по графику. Выполнение работ тревоги не вызывает. Но, думаю, будет предпочтительнее два крупных объекта - Западный обход и Кобринский путепровод - ввести не в июле-августе, а в мае 2019 года. Это связано не только с тем, чтобы оставить резерв времени перед официальным празднованием тысячелетия, но и с тем, что в стране пройдут Европейские игры. Многие туристы проследуют через Брест, и город будет выглядеть привлекательнее, если к тому моменту основные строительные и ремонтные работы будут выполнены в полном объеме", - резюмировал уполномоченный Президента по Брестской области.-0-

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