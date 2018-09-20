Движение на участке по ул.Ленина в Минске ограничат 22 сентября

"День без автомобиля" в Минске. Фото из архива

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на участке по ул.Ленина от пр.Независимости до ул.Кирова в Минске временно ограничат 22 сентября, сообщили БЕЛТА в Госавтоинспекции Минска.

В этот день здесь пройдет мероприятие, посвященное Европейской неделе мобильности и городской экологической акции "День без автомобиля". В 21.00 пройдет велопробег от ул.Ленина по пр.Независимости до Национальной библиотеки.

Движение на этом участке будет ограничено с 6.00 до 24.00 в обоих направлениях. Объезд возможен по ул.Энгельса на участке от ул.Кирова до ул.К.Маркса, а также по другим прилегающим улицам.

Столичная Госавтоинспекция рекомендует заранее планировать свой маршрут движения по улицам Минска, быть взаимовежливыми и соблюдать культуру поведения на дороге.-0-

Фото размещено на сайте ГУВД Мингорисполкома