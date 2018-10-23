Движение по мосту через Припять откроют к 7 ноября

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение по мосту через реку Припять откроют к 7 ноября. Об этом сообщил сегодня журналистам в пресс-центре БЕЛТА министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак, передает корреспондент БЕЛТА.

"Припятский мост практически завершен. К 7 ноября он будет введен в эксплуатацию, будет открыто движение", - отметил министр.

Анатолий Сивак

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