4 августа, Брест /Корр. БЕЛТА. Фестиваль женского бизнеса впервые пройдет в Бресте 4 августа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в местном фонде регионального развития.
Мероприятие организовано центром поддержки предпринимательства с целью объединения возможностей, усиления роли и развития женского предпринимательства в регионе. В программе - выставка-презентация женских бизнесов, выступление предпринимательниц с историями об открытии и развитии своего дела. Своим опытом поделятся 20 успешных брестских бизнесвумен, представляющих индивидуальное предпринимательство, ремесленничество, стартапы в различных сферах: кондитерское дело, агроусадьбы, образовательные и оздоровительные услуги, уход за детьми, семейные клубы. Дополнительно пройдут мастер-классы, на которых женщин будут обучать рисованию, искусству создавать свой образ, владеть голосом. Представители банка познакомят с возможностями финансирования бизнеса.
Ожидается, что в фестивале примут участие около ста представительниц прекрасного пола. "Это итоговое мероприятие проекта по обучению женщин предпринимательству. Он начался в октябре прошлого года. В течение этого времени мы регулярно организовывали встречи-знакомства с интересными женскими бизнесами. На фестивале мы хотим объединить всех заинтересованных женщин, помочь найти им единомышленниц, сформировать определенное комьюнити-сообщество, чтобы они могли помогать и поддерживать друг друга", - отметила администратор проектной деятельности Виктория Радчук.
Партнером местного фонда регионального развития выступил "Клуб 11:11", предоставив площадку под проведение фестиваля.-0-
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