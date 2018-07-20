Geely Atlas из конструктора в натуральную величину презентуют под Гродно

20 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На автофестивале SunDay под Гродно презентуют Geely Atlas из детского конструктора в натуральную величину, сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия.

"Идея амбиционного проекта родилась около двух месяцев назад. На словах казалось все просто, ведь каждый из нас в детстве любил собирать конструкторы, а многие это до сих пор делают вместе со своими малышами. Но на практике задача стала архисложной. Постоянно встречали ряд трудностей. В итоге справиться с задачей пообещали на белорусской фабрике игрушек "Полесье", - рассказал один из организаторов Михаил Кунцевич.

Работы по постройке модели кроссовера заняли около месяца. Сколько было использовано деталей, не сообщается. Организаторы предложили гродненцам угадать их количество: самого проницательного ждет приз.

Мероприятие будет проводиться 21 июля на площадке аэродрома Каролино (рядом с Юбилейным озером). Фестиваль стал значимым событием в автомобильной и культурной жизни города, Гродненского региона, привлекая участников и гостей со всей Беларуси, а также из-за рубежа.

Нынешний фестиваль станет самым представительным в плане автомобилей, отмечают организаторы. В различных номинациях будет представлено свыше 400 уникальных автомобилей. Заявки поступали как от частных лиц, так и от известных в стране и за рубежом клубов и тюнинг-компаний. "Некоторые из автомобилей до этого мы могли видеть лишь в журналах или видеообзорах, - сообщил Михаил Кунцевич. - Среди участников немало таких авто, что существуют лишь в единичном экземпляре. Например, представит уникальные мотоциклы известный кастомайзер Юрий Шиф со своей командой ShifCustom".

Во время праздника развернутся и обширные зоны развлечений для детей и взрослых. Будут работать 3 сцены. Одним из ведущих станет известный стендап-комик Слава Комиссаренко.

Насыщенная программа завершится розыгрышем автомобиля BMW и электровелосипеда, а также "эротической мойкой" и мощнейшим рок-концертом проекта Nikamuza. Под аккомпанемент классических инструментов будут исполнены любимые хиты всемирно известных групп. Также в программе ночной Open Air.-0-