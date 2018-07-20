Гомельские медики готовы оказать помощь в транспортировке пострадавших белорусов в ДТП в Украине

20 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельские медики готовы оказать помощь в транспортировке в Беларусь пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Украине. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель начальника главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома Михаил Змушко.

"По заявлению родственников пострадавших и обязательному разрешению украинских медицинских работников на транспортировку пациентов реанимобили Гомельской области готовы доставить граждан Беларуси домой для продолжения оказания медицинской помощи", - отметил Михаил Змушко. Также гомельские специалисты смогут оказать квалифицированную психологическую помощь и пострадавшим, и родственникам жертв аварии.

Как сообщалось, ДТП произошло 20 июля около 5 утра на 289-м км автодороги Киев-Одесса. Микроавтобус Volkswagen, по предварительной информации, принадлежащий нерегулярному гомельскому перевозчику, столкнулся с грузовиком. Большегруз стоял с правой стороны проезжей части из-за неисправности. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 человек попали в больницу. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).-0-