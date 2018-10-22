Гродненская региональная таможня рассказала о причинах очередей из фур на литовском направлении

22 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Уменьшить очереди на литовском направлении позволит синхронная и ритмичная работа служб сопредельных государств. Об этом сегодня журналистам заявил первый заместитель начальника Гродненской региональной таможни Иван Телешинский, передает корреспондент БЕЛТА.

На въезд в Литву с выходных наблюдаются внушительные очереди из грузовых автомобилей. Например, в пункте пропуска "Каменный Лог" утром 22 октября ожидали въезда около 350 большегрузов, очереди из 200 автомобилей были у "Привалки" и "Беняконей".

Появление очередей не в последнюю очередь связывают с выбором такого маршрута самими перевозчиками. Дело в том, что на литовском направлении можно ввести больше топлива, чем, например, на польском. Кроме того, отмечается рост товаропотока и, соответственно, увеличение количества грузового транспорта. Через пункты пропуска Гродненской региональной таможни с начала года перемещено почти 90 млн т грузов.

За минувшие выходные на литовском направлении таможенники оформили свыше 11 тыс. легковых автомобилей, более 3,7 тыс. грузовиков, почти 400 автобусов. "Количество транспортных средств может быть большим. Инфраструктура наших пунктов пропуска позволяет. Но для этого необходима постоянная синхронная и ритмичная работа служб сопредельных государств", - отметил Иван Телешинский. Одна из причин очередей на литовском направлении - недостаточное количество принимаемых сопредельной стороной транспортных средств. Проблема известна, недавно литовские таможенники информировали белорусских коллег о том, что принимают меры, направленные на ускорение оформления транспорта, увеличение пропускной способности.

Очередь из грузовиков у пункта пропуска "Привалка" неподалеку от Гродно растянулась на несколько километров. В смену белорусская сторона оформляет здесь около 200 большегрузных автомобилей. Возможности для увеличения этого количества есть, однако больше пока не может принять литовская сторона.

Около 25% от формирующих очередь автомобилей уже прошли все виды контроля на белорусской стороне, они в пункте пропуска ожидают заезда в Литву. В среднем по 3 часа 20 минут.

"Как это происходит? Мы въезжаем в пункт пропуска. Оформление на белорусской стороне занимает несколько минут. Нареканий здесь нет, казалось бы, можно двигаться дальше, но Литва не принимает машины. Формируется пробка", - рассказывает простоявший в очереди в пункте пропуска "Привалка" около суток водитель-дальнобойщик Евгений.

"Я везу скоропортящийся продукт. Въехал в пункт пропуска на белорусской стороне без очереди. Оформился за десять минут и уже третий час жду, когда меня примут на литовской стороне", - комментирует ситуацию перевозчик из Польши Иосиф. Он подчеркивает, что таким образом теряет не только время, но и деньги.

Кстати, в минувшие выходные наблюдались очереди и на латвийском направлении. Они были связаны со сбоем программного обеспечения на сопредельной стороне. Сейчас работоспособность его восстановлена, ситуация нормализуется.

Очереди на литовском и латвийском направлении, как отметили в Гродненской региональной таможне, в течение ближайших суток значительно уменьшатся.-0-