Камеры видеонаблюдения установлены в одном из детских садов Светлогорска

11 января, Гомель /корр. БЕЛТА/. Камеры видеонаблюдения установлены в детском саду №18 Светлогорска, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Светлогорского райисполкома Константин Петровский.

Решение об установке систем видеонаблюдения в дошкольных учреждениях района было принято после того, как из детского сада в Светлогорске вечером 3 января сбежали три мальчика.

Детский сад №18 стал первым в райцентре, где эта мера по повышению безопасности пребывания детей была реализована. На территории учреждения установлены три камеры, видеорегистратор и другое необходимое оборудование. "Спонсорскую помощь в приобретении и установке системы оказал индивидуальный предприниматель, который шефствует над данным детским садом", - отметил собеседник. По его словам, в ближайшее время камеры видеонаблюдения появятся в детских садах №1, 22 и в других крупных учреждениях. Также прорабатывается вопрос установки электронных замков и организации входа в дошкольные учреждения по чипам.

В районе создана специальная группа, которая посещает детские сады, проверяет и при необходимости корректирует графики работы сотрудников учреждений, организацию прогулок детей, пропускной режим и др.

Как сообщалось, вечером 3 января из детского сада №21 ушли три мальчика 3-4 лет. Родители, которые пришли в дошкольное учреждение забирать детей, не смогли их найти. На поиски беглецов была поднята по тревоге вся милиции района. Спустя 40 минут воспитанники детского сада были обнаружены в дизель-поезде, следующем до Жлобина, на подъезде к станции Мормаль.

Для расследования инцидента была создана комиссия. Были уволены заведующая детсадом №21 и воспитатель. Объявлены выговоры начальнику отдела образования, спорта и туризма Светлогорского райисполкома и вахтеру детского сада.-0-