Капремонт моста на МКАД завершится к 7 ноября: объемы работ выросли вдвое

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капитальный ремонт путепровода на пересечении МКАД с Игуменским трактом завершится к 7 ноября, пока движение на участке полностью перекрыто, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер ГП "Гордорстрой" Игорь Андрейчиков.

На минувшей неделе строители приступили к разбору балок просевшего участка путепровода на МКАД в районе Лошицы. "Изначально планировалось отремонтировать только сам аварийный участок внутреннего кольца - 14 балок. Но при вскрытии стало понятно, что необходимо заменить все 28 балок пролетного строения. Объем работ увеличился вдвое, поэтому сроки завершения ремонта сместились с 1 октября на 7 ноября", - пояснил Игорь Андрейчиков.

Заказчиком по проекту восстановления моста выступает предприятие "Гордорстрой", генеральным подрядчиком - "Гордорматериалы". Финансирование выделено из резервного фонда Мингорисполкома.

При капитальном ремонте будут использоваться более современные конструкции. "Технологии по изготовлению монолитных бетонных балок пролетного строения позволят увеличить прочностные характеристики", - отметил Игорь Андрейчиков.

Сейчас на мосту уже снято асфальтобетонное покрытие, рабочие продолжают демонтаж старых балок.

Просевший участок путепровода на МКАД отремонтируют к 1 октября "Планируется заменить все семь балок, включая лопнувшую. После этого движение по внутреннему кольцу будет восстановлено", - сказал Александр Анциперович.

Как сообщалось, 1 августа в районе пересечения Игуменского тракта с кольцевой произошел провал проезжей части дороги (проседание асфальтового покрытия) в третьей полосе движения внутреннего кольца. Сразу после этого по нему было перекрыто движение. С 11 августа закрыта для проезда и внешняя сторона МКАД. Транспортный поток внешнего кольца распределен по карманам в обоих направлениях.

"Двухполосное движение организовано по съездам со стороны улицы Бабушкина и Игуменского тракта. Дополнительная полоса со стороны улицы Бабушкина на кольцо организована для фур, - рассказал Игорь Андрейчиков. - Практика показывает, что небольшие пробки наблюдаются в часы пик, но в целом ситуация спокойная. Постоянно корректируется движение общественного транспорта. Проблемы возникают порой из-за того, что автомобилисты не знают о проблемном участке. Что касается пешеходов, для них на закрытом участке сделаны деревянные настилы с перилами, но приходится подниматься и спускаться - это временные трудности, придется потерпеть". Под путепроводом в целях безопасности движение запрещено, здесь идут монтажные работы.

Путепровод был принят в эксплуатацию в 1985 году, последний раз реконструировался 17 лет назад. Ранее специалисты "БелдорНИИ" проводили обследование этого участка МКАД и сделали заключение о необходимости капитального ремонта. С весны на участке действует ограничение для тяжеловесных транспортных средств (установлены знаки ограничения грузоподъемности 15 т).-0-