Контролеры в минских автобусах работают без специальной формы

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контролеры в минских автобусах с 23 января работают без специальной формы, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

Решение принято на основании постановления Министерства транспорта и коммуникаций от 7 декабря 2017 года №40. Ранее нововведение распространялось только на трамвайные и троллейбусные маршруты, поскольку в типовом положении о контрольно-ревизорской службе на автомобильном транспорте (в отличие от электротранспорта) была закреплена норма об обязательном наличии опознавательной формы. После изменения законодательства при проверке автобусных маршрутов ревизоры не обязаны носить специальные жилеты.

Как отметили в контрольно-ревизорской службе филиала "Агентство Минсктранс", отказ от использования формы в работе контролеров общественного транспорта - эффективная мера борьбы с безбилетниками. После того как новые подходы с марта прошлого года стали практиковать на трамвайных маршрутах, нарушителям стало сложнее уклоняться от ответственности. С 18 июля 2017 года форма не предусмотрена для контролеров и в столичных троллейбусах.

У работников контрольно-ревизорской службы при себе должны быть удостоверение, на одежде - бейдж с фотографией, указанием должности, имени и фамилии, скрепленные печатью. Еще один непременный атрибут ревизора - ручной считыватель бесконтактных смарт-карт.-0-