Крайний борт со старой площадки Минского авиаремонтного завода выпустят 28 июня

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крайний борт со старой площадки Минского авиаремонтного завода в аэропорту Минск-1 выпустят 28 июня, сообщил сегодня журналистам заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович, передает корреспондент БЕЛТА.

По информации замминистра, официальное закрытие завода в Минск-1 состоится в начале июля. Завтра со старой площадки Минского авиаремонтного завода улетает крайний борт, сказал он. Позже будет закрыта и взлетно-посадочная полоса.

Авиаремонтный завод переезжает в новые цеха в Национальном аэропорту Минск. На новой площадке можно будет ремонтировать любые типы воздушных судов. "Для того чтобы был законченный цикл ремонта самолетов, мы приступили к проектированию и, скорее всего, к концу года приступим к производственным работам по строительству цеха покраски самолетов", - отметил Алексей Ляхнович.-0-