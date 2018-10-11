Любительское рыболовство запретят на участках Немана и Августовского канала с 15 октября

11 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Запрет на любительское рыболовство вводится на участках Немана и Августовского канала с 15 октября. Об этом БЕЛТА сообщил заместитель начальника Гродненской областной инспекции охраны животного и растительного мира Александр Зинченко.

С 15 октября до 15 апреля вводится запрет на любительское рыболовство на участке Немана в районе водозабора ковшового типа ОАО "Гродно Азот" у деревни Погораны Гродненского района. Под запрет попал участок протяженностью в 50 м от границ водоприемного ковша водозабора вверх и вниз по течению, а также территория водозабора.

Кроме того, запрет на любительское рыболовство введен на участке Августовского канала на расстоянии 350 м от места его впадения в Неман до дальнего от реки края бетонного причала для судов "Дмисевичи". Ограничения здесь также продлятся до 15 апреля.

В случае незаконной добычи нарушителю грозит административная ответственность в виде штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин (1 БВ сейчас - Br24,5), также придется возместить причиненный окружающей среде вред. Например, за одну особь судака - 18 базовых величин (Br441), леща или щуки - 9 БВ (Br220,5). За окуня, плотву или густеру придется возместить 3 базовые величины (Br73,5).

Более подробную информацию можно получить в Гродненской областной инспекции охраны животного и растительного мира по телефону 8 (0152) 52-13-38.-0-