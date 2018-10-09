Мастер-классы по скандинавской ходьбе и оздоровительной гимнастике проведут в Гродно

9 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мастер-классы по скандинавской ходьбе и оздоровительной гимнастике пройдут сегодня в Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненской областной организации Белорусского общества Красного Креста.

Площадка, посвященная здоровью, развернется около полудня рядом с молодежным центром "Гродно".

"Наша цель - показать, что оставаться здоровым и активным можно в любом возрасте. Правда, чем раньше начать вести здоровый образ жизни, тем лучше", - рассказали в Гродненской областной организации БОКК. Все популярней сейчас среди людей разных возрастов становится скандинавская ходьба. Для всех желающих волонтеры Красного креста и представители федерации скандинавской ходьбы проведут мастер-классы, расскажут о технике ходьбы, ее позитивном влиянии на здоровье. Также запланированы открытые занятия по оздоровительной гимнастике.

Желающие смогут пройти анкетирование, которое позволит выявить риск возникновения неинфекционных заболеваний. Волонтеры проведут консультации на эту тему. Если кому-то будет необходимо, предложат пройти дополнительное обследование в медучреждении.

Во время акции презентуют уличную фотовыставку "Вместе к здоровью!". Ее героями стали простые жители Беларуси разного возраста, которые ведут здоровый образ жизни. Фотовыставка знакомит с историями жителей Витебской, Гродненской и Могилевской областей, которым изменение образа жизни помогло не только укрепить здоровье и справиться с заболеваниями, но и развить свой личный потенциал, вдохновило поддерживать других. Кроме того, на выставке представлены инициативные волонтерские группы БОКК. В Гродно экспозиция будет находиться до 30 октября.-0-