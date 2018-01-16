16 января, Бобруйск /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Местные жители предлагают открыть в Бобруйске высшее учебное заведение. За поддержкой от избирателей Бобруйского района к заместителю председателя Совета Республики Марианне Щеткиной сегодня во время выездного приема в Бобруйске обратился депутат местного райсовета Денис Прищепа, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам депутата, после закрытия в 2017 году в Бобруйске филиала Белорусского государственного экономического университета (работал в городе 20 лет) жители района неоднократно обращались к нему с просьбой о создании в городе высшего учебного заведения либо реанимации филиала БГЭУ. "По мнению местных жителей, такой крупный промышленный и культурный центр, как Бобруйск, должен иметь свой современный образовательный центр, где молодежь могла бы получать достойное образование. Это бы приостановило отток талантливых, одаренных ребят из города и района, к тому же не все родители способны сегодня оплатить учебу и содержание детей в другом городе, а тем более в Минске", - высказал мнение избирателей Денис Прищепа.

По мнению Марианны Щеткиной, закрытие в Бобруйске филиала БГЭУ еще не значит, что бобруйчане лишились возможности получать образование в высших учебных заведениях. "Не совсем правильно поднимать вопрос, когда он уже решен, причем решен обоснованно, - заметила сенатор. - Ведь 95% студентов филиала высказались за то, чтобы учиться в столице, и туда переехали, да и уровень преподавания в Бобруйске оставлял желать лучшего, поскольку здесь ощущалась нехватка квалифицированных преподавательских кадров. Конечно, Бобруйску было бы хорошо иметь высшее учебное заведение, но здесь нужно найти свою нишу".

В городе много градообразующих предприятий республиканского значения, которым нужны высококвалифицированные специалисты, и их можно было бы готовить на месте. "Поэтому мы договорились, что местные власти соберут заинтересованных, выработают предложения, каким образом они это видят. Прежде всего, в городе должен быть крепкий профессорско-преподавательский состав, поэтому нужно создать условия и его привлечь, чтобы эти люди жили и работали в Бобруйске. Также нужно определиться, в каком направлении работать, чтобы обеспечить потребности города в специалистах", - считает она.

По словам Марианны Щеткиной, когда на месте сформируют пакет обоснованных предложений о необходимости создания вуза, тогда этот вопрос можно будет рассмотреть в правительстве. "Чем больше и разнообразнее будет рынок образовательных услуг (подчеркну: качественных), тем интереснее людям, тем интереснее и стране. Потому что Беларусь - открытое государство, если в Бобруйске будет филиал или полноценный вуз, то не только белорусы смогут здесь учиться, но, возможно, и студенты из других стран. Надо этим заниматься и работать в данном направлении. Все в конечном итоге будет зависеть от самих бобруйчан", - сказала сенатор.

Сегодня во время приема было задано много вопросов как частного, так и общественного значения. Они касались трудоустройства, назначения пенсий, ремонта жилья и даже внесения изменений в законодательство. "Приятно, что люди занимают активную жизненную позицию, много читают, интересуются жизнью страны и работой парламента. Важно и то, что когда проводишь такие приемы, то слышишь мнение со стороны о городе, о работе местных органов власти и служб, в том числе и критические замечания. Сегодня они также прозвучали во время приема, мы с ними разобрались и решили, как улучшить работу по целому ряду направлений", - резюмировала Марианна Щеткина.-0-