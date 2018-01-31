Минобороны: движение по понтонному мосту через Припять восстановлено

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение по понтонному мосту через Припять восстановлено, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.
"Лента моста введена в створ. График движения автомобильного транспорта будет согласован с Житковичским райисполкомом.", - отметили в военном ведомстве.
Как сообщалось, из-за резких изменений погодных условий 14 января было повреждено крепление понтонного моста. Он заменяет стационарный автомобильный мост через Припять в Житковичском районе, в конструкции которого 7 декабря прошлого года была обнаружена трещина.-0-
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