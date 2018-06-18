Минское метро с 25 июня переходит на летний режим работы

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский метрополитен с 25 июня в утренние и вечерние часы пик немного увеличит интервалы движения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Столичная подземка будет открыта для пассажиров с 5.30 до 00.40, незначительно изменится график движения.

"На первой линии, Московской, интервал движения в утренний и вечерний часы пик (с 7.00 до 9.00 и с 17.00 до 19.00) с 2 мин. увеличится до 2,5 мин., - отметили в пресс-службе. - На второй линии, Автозаводской, интервал движения в утренний час пик будет составлять 3 мин., в вечерний - 3,5 мин. При этом в пятницу пиковое вечернее время немного смещается - на период с 16.00 до 18.30. Подробнее с летним графиком можно ознакомиться на сайте метрополитена".

Кроме того, внесены корректировки в режим работы 21 июня - день открытия после реконструкции стадиона "Динамо". С 17.00 до 23.00 поезда будут ходить с интервалом в 2 мин.-0-