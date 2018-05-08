Молдавский инвестор запускает мясоперерабатывающее производство в Поставах

8 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Молдавский инвестор в конце мая планирует запустить мясоперерабатывающее производство в Поставах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в фонде "Витебскоблимущество".

В июне 2017 года молдавскому инвестору под создание предприятия "Мясокомбинат Поставский" были переданы 19 неиспользуемых капитальных объектов, находившихся на балансе сельхозпредприятия "Дуниловичи-Агро". За истекший период в организацию нового производства инвестором вложено более Br548 тыс. Средства направлены на ремонт зданий, приобретение современного холодильного и технологического оборудования, благоустройство территории. Предприятие, на котором планируется создать до конца 2020 года не менее 60 рабочих мест, будет заниматься убоем скота, разделкой и реализацией мяса. Договоренности о поставках КРС уже достигнуты с рядом белорусских хозяйств.

В фонде отметили, что в области проводится системная и целенаправленная работа по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости. Так, за I квартал было вовлечено 50 зданий и сооружений, в том числе 3 - республиканской собственности, 28 - коммунальной, 8 - собственности Витебского облпотребсоюза, 14 - собственности ОАО. Списано (снесено) 10 объектов и законсервировано 24 объекта районной (городской), областной коммунальной собственности.

В целях привлечения потенциальных инвесторов и изучения спроса на основании предложений органов, осуществляющих владельческий надзор, сформирован и размещен на сайтах фонда, облисполкома и Госкомимущества перечень открытых акционерных обществ, принадлежащие Витебской области акции которых предлагаются к продаже в 2018 году. Информация о предлагаемых к продаже объектах недвижимости, объявленных аукционах, о неиспользуемом имуществе организаций и предприятий области размещена на сайтах органов госуправления, направлена организациям, содействующим развитию предпринимательства и бизнеса. Эти сведения регулярно актуализируются, подчеркнули в фонде.

Общая площадь объектов недвижимости, находящихся в собственности Витебской области и административно-территориальных единиц, по состоянию на 1 января 2018 года составляет 9,9 млн кв.м, из них около 5% не используется. В перечень вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости в Витебской области на 2018 год включено 537 объектов (64 объекта республиканской собственности, 297 - коммунальной, 55 - собственности союза потребительских обществ, 121 - собственности ОАО). Сносу или демонтажу подлежат 115 объектов и консервации 64 неиспользуемых объекта недвижимости коммунальной собственности.-0-