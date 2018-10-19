Молекулы-маркеры для ранней диагностики болезней Альцгеймера и Паркинсона разрабатывают в Гродно

19 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно ученые разрабатывают молекулы-маркеры для ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила аспирант кафедры общей физики Гродненского государственного университета имени Я.Купалы Светлана Гоголева.

"Одно из направлений нашей работы - флуоресцентные молекулярные роторы. Это специальные молекулы-маркеры, которые можно применять для ранней диагностики таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера или Паркинсона. Сейчас разрабатывается методика их использования", - рассказывает Светлана Гоголева. При наличии причины заболевания молекула изменяет свою геометрию и начинает светиться, что фиксируется специальными приборами.

Исследования проходят в лаборатории молекулярной спектроскопии и оптики наноструктур университета. В ней уже на протяжении 45 лет занимаются фундаментальными исследованиями в области оптики, био- и нанотехнологий. Лаборатория признана мировым научным сообществом, о чем свидетельствует высокая цитируемость публикаций ее сотрудников. Обеспечены ученые и необходимым оборудованием, некоторые из приборов - собственной разработки. "Они собраны в основном из белорусских комплектующих. Итоговая стоимость при сопоставимой эффективности в разы меньше стоимости зарубежных аналогов", - рассказала Светлана Гоголева.

Сейчас проходят исследования сразу по нескольким перспективным направлениям, в частности по разработке и модификации наночастиц, которые могут использоваться в медицине, например для окраски образцов биологических тканей. Это позволит сделать диагностику новообразований более точной и одновременно более дешевой. Работа в этом направлении ведется с другими университетами из Беларуси и России.

Наночастицы также заинтересовали представителей белорусской и российской нефтедобывающей промышленности. Их можно использовать для исследования продуктивности нефтяных скважин. Сейчас лаборатория подготовила тестовые образцы для испытания методики.-0-