Молодежные арт-площадки создадут во всех районах Гомельской области

6 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Молодежное арт-пространство" для творческих и инициативных людей создадут во всех райцентрах Гомельской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь областного комитета БРСМ Игорь Завалей.

Реализация проекта "Молодежное арт-пространство", который станет частью общереспубликанской акции "#ЗаДело", стартует в день рождения БРСМ в Гомеле 6 сентября.

Активисты планируют создать современную арт-площадку, где молодежь будет обсуждать идеи, делиться инициативами, рассматривать актуальные проблемы и т.д. На этой территории БРСМ будет организовывать интерактивные бизнес-встречи, мастер-классы по искусству, спортивным направлениям, здоровому образу жизни, фестивали и творческие мероприятия.

"Эта площадка поможет нам объединить молодежь с разными взглядами и интересами. Пространство создается для молодых людей, поэтому именно они должны определить, что здесь будет происходить и в каком формате. Запретных тем не будет точно. Мы готовы обсуждать и реализовывать самые яркие и креативные идеи", - прокомментировал Игорь Завалей.

Первым "Молодежное арт-пространство" обретет областной центр. По словам первого секретаря обкома, в течение года подобные площадки появятся во всех районах региона. Они станут центром притяжения творческих, креативных, интеллектуальных, спортивных молодых людей.

Общереспубликанский проект "#ЗаДело! " направлен на расширение культурной среды и духовного сознания жителей Беларуси, содействию в развитии и реализации молодежных общественно значимых инициатив во всех регионах страны.-0-