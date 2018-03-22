Молодым механизаторам следует давать отсрочку от призыва в армию - Шерстнев

22 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Молодых механизаторов, которые получили свое первое рабочее место на селе, целесообразно призывать в армию лишь после двух лет отработки. Об этом заявил на сегодняшнем заседании Витебского облисполкома его председатель Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании рассматривалось выполнении мероприятий подпрограммы "Содействие занятости населения" Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы.

Николай Шерстнев отметил, что на предприятиях АПК региона сейчас ощутимый дефицит квалифицированных кадров. Ведется обновление машинно-тракторного парка, и сельхозпредприятиям в том числе требуются механизаторы, обученные работать на современной технике. Ежегодно на село распределяются выпускники профильных колледжей, но, как правило, парней сразу после окончания учебы призывают в армию. Завершив службу, молодые люди в аграрный сектор уже не возвращаются. "Мы намерены выйти к руководству страны с предложением рассмотреть возможность предоставления отсрочки от призыва на службу в армию на два года для молодых людей, которые после учебы работают механизаторами на сельскохозяйственных предприятиях. За это время они закрепят на практике полученные знания, успеют почувствовать профессию. И с гораздо большей долей вероятности после армии вернуться на работу в АПК", - считает руководитель области.

В беседе с корреспондентом БЕЛТА после заседания Николай Шерстнев отметил, что в учебные планы учреждений образования региона, которые готовят специалистов для сельского хозяйства, также планируется внести коррективы - будет увеличено время на практику. "Она должна быть длительной и качественной. Так, уже в этом году около 800 молодых людей, которые учатся на механизаторов, со середины апреля поедут на практику - их где-то на два с половиной месяца примут наши лучшие хозяйства. По такому же принципу планируем организовать практику и для будущих животноводов. Учащиеся должны практиковаться в крепких хозяйствах, чтобы не разочароваться в выбранной профессии, чтобы получить хороший опыт и внедрять его на своем первом рабочем месте", - сказал губернатор.

Еще одно направление совершенствования подготовки кадров для АПК - укрепление материально-технической базы учебных заведений. "Как правило, обучение ведется на стареньких тракторах, учащиеся приходят в хозяйства, а там сейчас работают современные машины. Мы хотим договориться с производителями сельхозтехники, чтобы они оборудовали классы - поставили современные тренажеры, свою технику. Начинаем эту работу с Городокского колледжа", - поделился руководитель области.-0-