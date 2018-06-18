Музей в Круглом путешествует по дворам

18 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Круглом стартовала акция "Музей в каждый двор". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила директор Круглянского районного историко-краеведческого музея Вииа Гапаева.

"Мы создали несколько тематических экспозиций, каждая из которых легко вмещается в один большой чемодан. С выставками путешествуем по дворам райцентра, чтобы навестить юных жителей города, провести для них на каникулах занимательные экскурсии. До сих пор у нас была этнографическая тематика. Приезжая в очередной городской дворик, мы рассказывали об истории Круглянского края, местных традициях, знакомили со старинными предметами быта. В наш чемоданчик ("Музей в чемодане") вмещались и небольшой старинный утюг, ручник, лапти: информацию мы поддерживали наглядностью", - рассказала директор музея.

К празднику города и Дню Независимости Беларуси подготовлена новая тематическая экспозиция. "Мы расскажем детворе о знаменитых людях Круглянщины, своей доблестью, отвагой и мужеством отстоявших нашу независимость, свободу и мирное небо над головой, - рассказала собеседница. - К примеру, наш земляк, Герой Совесткого Союза Степан Александрович Лавенецкий особо отличился в 1944 году в боях за венгерский населенный пункт Надьбайом. Умело маневрируя самоходной артиллерийской установкой, сержант Ловенецкий помог экипажу подбить три неприятельских танка и рассеять батальон пехоты. Отважный механик-водитель самоходки был тяжело ранен, но продолжал сражаться с врагом. Пал смертью храбрых в подожженной фашистами боевой машине, похоронен в Венгрии на месте последнего боя".

В чемодане-музее ребятам привезут фото времен Великой Отечественной войны, письма с фронта, личные вещи героев и даже макеты оружия тех лет. С новой экспозицией и тематической экскурсией ребят познакомят уже 21 июня во дворе по улице Советской, 86 (15.00). О том, что во двор приедет музей, дают анонсы в соцсетях, местных СМИ, размещают печатные объявления.

Идея навестить юных жителей Круглого во время летних каникул работникам музея пришла еще год назад. "Тогда мы сделали несколько выездов. Новый формат экскурсий понравился ребятам, и мы решили это делать на постоянной основе. Чтобы забавы на свежем воздухе несли не только оздоровительный характер, но и познавательный, музей теперь сам приходит во двор к детворе", - отметила Вииа Гапаева.

Только за лето сотрудники музея планируют посетить 8 дворов в жилых микрозонах Круглого.-0-