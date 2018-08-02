На МКАД для поддержки лопнувшей балки установлена временная опора

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чтобы не допустить обрушения лопнувшей балки на МКАД в районе Лошицы, установлена временная опора, сообщил корреспонденту БЕЛТА исполняющий обязанности директора эксплуатирующей организации "Горавтомост" Александр Анциперович.

"Мы выставили опору - металлическую конструкцию, которая поддерживает лопнувшую балку, чтобы не допустить ее обрушения. Это временная мера", - сказал Александр Анциперович.

Как сообщалось, 1 августа в районе пересечения Игуменского тракта с кольцевой произошел провал проезжей части дороги (проседание асфальтового покрытия) в третьей полосе движения внутреннего кольца.

Движение на участке МКАД затруднено из-за провала проезжей части Инцидент произошел в районе пересечения Игуменского тракта с кольцевой. "Провал проезжей части дороги в третьей полосе движения. По предварительной информации, лопнула опора моста.

На месте происшествия уже работала расширенная комиссия, проведено обследование и сделаны расчеты. Сегодня в Мингорисполкоме состоится совещание, на котором будет выработан план действий на текущий момент и приняты решения на перспективу. А пока работники "Горавтомоста" демонтируют перекрывающее ограждение.

В данный момент движение по путепроводу организовано по внешнему кольцу.

"Специалисты и работники нашего предприятия находятся на месте и контролируют ситуацию, безопасность движения обеспечивают сотрудники ГАИ", - добавил Александр Анциперович.

Вместе с тем общественный транспорт, маршрут которого пролегает через развязку, теперь следует в объезд Лошицы.-0-