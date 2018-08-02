На МКАД для поддержки лопнувшей балки установлена временная опора

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чтобы не допустить обрушения лопнувшей балки на МКАД в районе Лошицы, установлена временная опора, сообщил корреспонденту БЕЛТА исполняющий обязанности директора эксплуатирующей организации "Горавтомост" Александр Анциперович.
"Мы выставили опору - металлическую конструкцию, которая поддерживает лопнувшую балку, чтобы не допустить ее обрушения. Это временная мера", - сказал Александр Анциперович.
Как сообщалось, 1 августа в районе пересечения Игуменского тракта с кольцевой произошел провал проезжей части дороги (проседание асфальтового покрытия) в третьей полосе движения внутреннего кольца.
На месте происшествия уже работала расширенная комиссия, проведено обследование и сделаны расчеты. Сегодня в Мингорисполкоме состоится совещание, на котором будет выработан план действий на текущий момент и приняты решения на перспективу. А пока работники "Горавтомоста" демонтируют перекрывающее ограждение.
В данный момент движение по путепроводу организовано по внешнему кольцу.
"Специалисты и работники нашего предприятия находятся на месте и контролируют ситуацию, безопасность движения обеспечивают сотрудники ГАИ", - добавил Александр Анциперович.
Вместе с тем общественный транспорт, маршрут которого пролегает через развязку, теперь следует в объезд Лошицы.-0-
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