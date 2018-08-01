На месте провала на МКАД работает комиссия

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расширенная комиссия работает на месте провала проезжей части на МКАД в районе пересечения с Игуменским трактом в Минске, пока движение на участке затруднено, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер ГП "Гордорстрой" Игорь Андрейчиков.

"На месте происшествия работает комиссия с участием представителей Мингорисполкома, нашего предприятия, Горремавтодора и других. В подобных случаях требуется серьезное обследование. Оно продлится до глубокого вечера. Еще ночь будут вестись расчеты. И только после этого комиссия рассмотрит результаты и проведет обсуждение, чтобы принимать какие-то решения на основе полученных данных", - разъяснил порядок Игорь Андрейчиков.

"Пока ничего конкретного сказать не могу кроме того, что движение на этом участке - по путепроводу и под ним - остановлено и переброшено", - добавил главный инженер ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Ярослав Павловский.

Как сообщалось, сегодня в районе пересечения Игуменского тракта с кольцевой произошел провал проезжей части дороги (проседание асфальтового покрытия) в третьей полосе движения внутреннего кольца. По предварительной информации, лопнула опора моста.-0-

Движение на участке МКАД затруднено из-за провала проезжей части Инцидент произошел в районе пересечения Игуменского тракта с кольцевой. "Провал проезжей части дороги в третьей полосе движения. По предварительной информации, лопнула опора моста.

Фото Максима Гучека