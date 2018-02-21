Неделя белорусского языка и культуры стартовала в Могилевской области

21 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Мероприятие "Песня родной земли" сегодня официально открыло в Могилевской области Неделю белорусского языка и культуры, посвященную Дню родного языка. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Могилевского областного отделения Союза писателей Беларуси Александр Казеко.

В актовом зале областной библиотеки имени В.И.Ленина прошли поэтические чтения, во время которых звучали стихи белорусских классиков и могилевских поэтов о родине. Финалом мероприятия стала премьера инсценировки Народным театром Дворца культуры области поэмы "Шлях" Александра Казеко. "По договоренности с руководством библиотеки поэтический марафон в учреждении культуры продолжится в течение недели. Могилевские поэты будут приходить сюда каждый день и знакомить со своим творчеством сотрудников и читателей библиотеки. Преимущественно с уст поэтов будут звучать стихи о родине", - сказал собеседник.

В течение Недели белорусского языка и культуры по всему региону будут проходить тематические мероприятия. В учреждениях культуры и образования состоятся уроки белорусоведения, праздники родного языка, литературные вечера, интеллектуальные состязания, акции.

Сегодня в центральной городской библиотеке имени К.Маркса Могилевская городская организация "Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны" провела тотальный диктант. Проверить свою грамотность здесь смогли все желающие. В акции приняли участие 15 человек.

Международный день родного языка, который отмечается 21 февраля, провозглашен ЮНЕСКО с целью защиты языкового и культурного многообразия, а также для обеспечения возможности более полного знакомства с языковыми и культурными традициями по всему миру.-0-