17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неделя белорусской кухни пройдет в Минске с 22 по 28 октября, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.
Акция состоится в столице в 18-й раз. Участие в ней примут 66 объектов общественного питания. Гостям предложат пять блюд национальной кухни: салат из курицы с овощами и медово-горчичной заправкой - Br5; солянка шляхетская - Br3; буженина с печеными овощами и сметанным соусом - Br11,5; картофельные колдуны с мясом и сметаной - Br7; печеное яблоко с творожными блинчиками - Br5.
Принцип Недели белорусской кухни - единая рецептура и цена независимо от типа и класса объекта. Блюда разработаны совместно с шеф-поваром ресторана "Усадьба". С перечнем участников можно ознакомиться на сайте учреждения.-0-
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