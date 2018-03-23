"Неделя переселения" на село стартует 26 марта в Могилеве

23 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве с 26 марта стартует "Неделя переселения" в сельскую местность, сообщила корреспонденту БЕЛТА первый заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защиты горисполкома Мария Шапневская.

Горожане, пожелавшие переехать в сельскую местность, смогут получить жилье и работу, а безработные еще и денежное пособие в размере девяти бюджетов прожиточного минимума - почти Вr1,8 тыс. Причем, эту материальную помощь не придется возвращать государству, если человек отработает год на новом месте. За последние 10 лет больше 30 семей воспользовались такой возможностью. Главным источником информации в поиске нового места жительства является республиканская база данных, где каждый может найти вакансии с предоставлением жилья. Управление по труду, занятости и социальной защите обеспечивает консультационную, организационную и материальную поддержку.

"Это ежегодная своеобразная рекламная акция для тех, кто готов изменить свою жизнь. Ведь по существующим условиям горожане должны поменять не только свой быт, но и регистрацию, на что далеко не все решаются. Непосредственно же переехать и трудоустроиться в сельском хозяйстве можно в течение всего года. Но, как правило, люди это делают весной или летом, что позволяет лучше адаптироваться в новых условиях, успеть завести хозяйство и вкусить плоды от полученного первого урожая на собственном огороде", - отметила специалист.

С начала текущего года уже ведется поиск подходящих вариантов для 14-и могилевчан, обратившихся в соцслужбу по этому вопросу. В прошлом году оказана помощь стать сельчанами трем семьям, которым было предоставлено жилье и работа с достойной оплатой.

Самыми востребованными на селе вакансиями остаются квалифицированные специалисты: ветврачи, зоотехники, агрономы. Достаточно большой выбор и для специалистов рабочих профессий - механизаторов, водителей, животноводов, операторов машинного доения.

За консультацией все желающие могут обращаться в управление по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 17, каб. 13.-0-