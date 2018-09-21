21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые пригородные рейсы отменяются в Минске с октября в связи с уменьшением пассажиропотока в осенне-зимний период, сообщили БЕЛТА на предприятии "Минсктранс".
Так, с 5 октября вносятся изменения в работу маршрутов №385С, с 8 октября - №241С, №348С, №260С, №218Э, №389С / 390С, №390С / 389С, №390С, №346, №354С, №364С, с 15 октября - №368С, №386С, №413дС, №398, № 369А, №311С, № 307С, №349С, №255 / 304, №335С, №342С, №353, №261.
Одновременно организованы дополнительные рейсы на пригородных маршрутах №202 и №244 / 212 (с 8 октября), №381, №369, №251 (с 15 октября).-0-
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