30 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новые спасательные посты появятся на водоемах в Островце и Новогрудке. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.

В ОСВОД отметили, что купаться безопаснее всего в тех водоемах, на которых размещены спасательные станции и посты. Есть они в каждом районе области. Сегодня в регионе открыты 9 спасательных станций и 16 спасательных постов.

"В последнее время их количество увеличивается. В частности, новый спасательный пост начнет работу в купальном сезоне на водоеме в молодом жилом районе Новогрудка. Также прорабатывается вопрос об открытии очередного спасательного поста в Островце", - отметили в ОСВОД.

В областном центре в круглогодичном режиме начал работу спасательный пост у тропы здоровья в лесопарке Пышки на Немане. Также на Немане действуют спасательные станции Лососно и Центральная, еще одна станция открыта на Юбилейном озере.

В ОСВОД отметили, что приведено в порядок дно водоемов, на пляжах установлены детские купальни, укомплектован штат матросов-спасателей. Впрочем, безопасность отдыхающих во многом зависит от них самих. Спасатели напоминают, что алкоголь и вода несовместимы. Нетрезвым отдыхающим повышенное внимание будет уделяться и со стороны милиции.-0-